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    首頁　>　屏東縣

    同室操戈！屏東縣議員第1選區太激烈 國民黨選將公開互嗆

    唐玉琴問政十分認真，爭取五連任。（資料照，記者羅欣貞攝）

    唐玉琴問政十分認真，爭取五連任。（資料照，記者羅欣貞攝）

    2022/10/16 19:13

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣議員這次選舉第一選區屏東市競爭格外激烈，國民黨「提名」加「報准參選」共推出6人，除了與其他陣營19名對手搶12席名額，還得小心內部票源重疊，今天（16日）就傳出2名國民黨候選人唐玉琴、方華雄在一場造勢活動中爆發口角，最後縣黨部主委廖婉汝出面勸架；有藍營人士對此憂心忡忡。

    屏東縣議員第一選區競爭激烈，藍、綠各推6人之外，台灣基進、時代力量、民眾黨都有人參選，該選區共有25人登記，搶12席名額，其中3席為婦女保障名額。

    國民黨推出的6人中，現任議員唐玉琴爭取5連任，方華雄則是從屏東市民代表轉戰縣議員，兩人同樣出身屏東市南區，今天中午藍營在屏東市有一場造勢，就在活動接近尾聲時，兩人在現場爆發言語衝突。

    唐玉琴事後指出，今天遇到方華雄，提醒方應約束志工，拉票時不要說什麼她已經當選了，有婦女保障名額，「這樣會害死我，你應該是要去開拓票源，不是去縱容志工說我會當選」。

    方華雄事後也表示，是小誤會，基於黨內和諧，同黨不要相互攻擊，會約束支持者，要團結對外。

    有現場民眾轉述，雙方言語衝突，都講不好聽的話，整個過程大約延續10多分鐘。也有藍營人士對此憂慮，認為第一選區國民黨6人參選，要全壘打考驗相當大，努力對外開拓票源才是明智之舉。

    方華雄從市民代表轉戰縣議員。（資料照，記者羅欣貞攝）

    方華雄從市民代表轉戰縣議員。（資料照，記者羅欣貞攝）

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