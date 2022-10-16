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    首頁　>　屏東縣

    屏東果農笑呵呵 檸檬產地均價30元、30年來最平穩

    屏東縣九如鄉農會今年為九如檸檬申請註冊商標。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣九如鄉農會今年為九如檸檬申請註冊商標。（記者羅欣貞攝）

    2022/10/16 14:25

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕檸檬產地價格在前年（2020年）7月慘跌到每台斤5元，屏縣重要產地九如鄉農會2年來啟動收購去化、建立品牌多元加工，讓今年檸檬價格翻紅，平均產地價格每台斤約30元左右，30年來最平穩，農民笑呵呵。

    九如鄉檸檬種植約300公頃、年產量約1千公噸，佔屏東縣3分之1，屏縣產量又佔全國7成，為慶祝檸檬產業豐收，九如鄉農會今天（16日）舉辦「檸檬日」活動，現場準備九如鄉大花農場有機玫瑰蛋捲、九如鄉有機馬鈴薯條、九如蔬菜捲、九如檸檬海燕窩、檸檬冰淇淋等供現場民眾憑票免費兌換，還有檸檬冰淇淋現場DIY，鄉親熱烈參與。

    九如鄉農會總幹事龔泰文表示，2020年檸檬出現超低價，農會啟動收購去化500公噸，去年（2021年）檸檬7月份價格低迷，農會把九如鄉檸檬建立品牌，並配送至全國農漁會賣場行銷及五大拍賣市場，打出九如鄉檸檬鮮果品牌大受市場歡迎。

    龔泰文指出，檸檬約有7成產量集中在7至9月，此時價格最容易波動，在連續2年努力下，產銷達到平衡，今年最低價出現在8月，也有每台斤約20元價格，淡季時最高價每台斤超過40元，平均產地價約30元，30年來最平穩，農民笑呵呵。

    九如鄉農會為推廣行銷在地農特產品，也將檸檬製成多樣化產品，包含檸檬枇杷膏、檸檬純素葡萄糖胺、檸檬黑糖膏、檸檬錠、檸檬冰淇淋、檸檬霜淇淋、芋頭冰淇淋等商品，已受到市場肯定。

    龔泰文表示，今年還主推有機檸檬，農會與有機檸檬園簽約，保障價格每台斤60元收購，用來榨汁作為加工用，採用專門技術，在生鮮超市直銷，可百分百常溫保存。

    檸檬手工冰淇淋十分美味。（記者羅欣貞攝）

    檸檬手工冰淇淋十分美味。（記者羅欣貞攝）

    九如鄉農會推出多元檸檬產品。（記者羅欣貞攝）

    九如鄉農會推出多元檸檬產品。（記者羅欣貞攝）

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