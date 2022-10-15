屏東農再社區推餐桌饗宴 蝦池畔晚宴今浪漫登場

晚宴前遊客先到蝦池體驗釣蝦、捉蝦、烤蝦樂趣。（屏縣府提供）

2022/10/15 19:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港鄉為養殖泰國蝦重鎮，潮厝社區又佔里港鄉一半左右產量，且社區約60%以上的居民皆從事泰國蝦養殖，屏東縣政府推動農村再生，今晚（15日）將餐桌搬到潮厝社區的蝦池畔，邀請知名主廚下鄉製作泰國蝦創意料理，搭配悠揚小提琴、鋼琴二重奏，讓遊客陶醉在浪漫的產地餐桌饗宴中。

為了推廣潮厝泰國蝦產業，社區於2020年核定農再計畫後，透過青年一起打造「潮蝦」品牌，並推陳出新不少產品，2021年的潮蝦燒、潮蝦脆餅，2022年的潮蝦條等都是廣受大家好評的產品。同時社區想吸引更多的遊客來到潮厝，今年以泰國蝦為主題，舉辦「食在好蝦」餐桌饗宴，讓遊客認識泰國蝦養殖方式。

今天邀請Marc L³餐廳主廚Marc以泰國蝦為主的在地食材，創造出每個人內心嚮往的味覺記憶，推出的7道料理中就有6道料理是以泰國蝦為主：泰國蝦天婦羅佐發酵辣椒及醃鳳梨，即以天婦羅為發想，將肉質飽滿的泰國蝦以柔軟的麵衣包覆呈現口感對比，並將發酵辣椒與醃鳳梨製成酸辣沾醬提味。

泰國蝦佐起司與羅勒，是以泰國蝦的彈牙口感結合燉飯的香濃起司與羅勒的香氣，燉煮出泰國蝦燉飯。另有泰國蝦佐羅勒與蛋，以鹹粥為概念，將民眾熟悉的味道以直火碳烤的泰國蝦融入高湯中帶入碳烤與鮮美組合。遊客在夕陽下的蝦池畔大享泰國蝦饗宴，度過浪漫的周末夜晚。

今天活動還帶領遊客走讀社區了解人文、歷史背景，由志工述說茄苳樹、慈濟宮、廣濟宮的傳說故事。並到蝦池體驗釣蝦、捉蝦、烤蝦樂趣，以及DIY體驗製作潮蝦脆餅等，無論大小朋友都在社區玩得盡興，體驗及深入了解養蝦人家的生活。

屏縣府表示，今年有6個農再社區辦理社區餐桌饗宴活動，除青葉社區、定遠自治社區、潮厝社區已完售外，還有10月22日赤山社區鳳梨田園饗宴、11月5日新龍社區龍膽石斑法式料理、11月13日隘寮社區美式派對，陸續上線限量販售，詳情請洽屏東縣政府農村再生專案辦公室08-7325508、或請至網站「屏東縣農村再生社區平台」粉絲團線上報名。

餐桌搬到屏縣里港鄉潮厝社區蝦池畔，浪漫晚宴很吸睛。（屏縣府提供）

泰國蝦佐發酵辣椒佐醃鳳梨，搭配青花苗和蒔蘿。（屏縣府提供）

用蝦頭加紹興酒熬煮做成泰國蝦凍。（屏縣府提供）

產地直上餐桌，充滿質感的蝦池畔晚宴。（屏縣府提供）

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