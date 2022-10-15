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    首頁　>　屏東縣

    挺18歲公民權修憲複決 周春米帶隊屏東市區遊行宣講

    民進黨屏東縣長候選人周春米街頭宣講，呼籲民眾支持18歲公民權。（記者羅欣貞攝）

    民進黨屏東縣長候選人周春米街頭宣講，呼籲民眾支持18歲公民權。（記者羅欣貞攝）

    2022/10/15 17:39

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕「民主前進挺18！」，民進黨屏東縣長候選人周春米、民進黨中央黨部青年部青年們，今天（15日）下午在屏東市區展開徒步遊行與宣講，呼籲民眾11月26日投下修憲複決同意票，沿途高喊口號「民主前進挺18」，許多民眾也揮手加油。

    到場者還有民進黨屏東市長候選人李清聖，以及問鼎連任的現任黨籍縣議員、民進黨提名的各候選人等，從周春米競選總部出發，沿著屏東市公園路前進，沿途向民眾呼籲支持這次的公民複決。

    周春米說，這次18歲公民權修憲複決是史上第一次，創紀錄之外，也希望能順利開花結果，順利達到「選舉人總額一半以上、超過965萬票同意」的門檻，她說「期待能看到不可能成為可能」，讓台灣跟上民主盟友的步伐。

    周春米表示，她在2020年提出民法修正草案，將民法有關成年人的年齡調降為18歲，獲朝野一致支持三讀通過。自2023年1月1日起實施，未來年輕人也能獨立決定租房、買賣等契約行為，「自己負責任，這也是實施 世代正義的重要一步！」。

    周春米強調，民進黨青年部全台灣跑透透到處宣講，過幾天也會到馬祖宣傳18歲公民權，可以看出青年的超高行動力，也向外界表達民進黨對青年參政的大力支持，早在2002年，20年前就開始在立法院提案修憲，並且在2016年蔡英文總統競選時就列入政見，「現在就是最後一哩路！」，周春米說，他要拜託所有屏東鄉親一定要投下神聖的一票，一起支持18歲公民權，也一起打造友善青年的希望城市。

    屏東縣長候選人周春米、民進黨中央黨部青年部青年一起支持18歲公民權。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長候選人周春米、民進黨中央黨部青年部青年一起支持18歲公民權。（記者羅欣貞攝）

    來自恆春剛滿18歲的青年陳冠學（前方拿麥克風者）致詞力挺18歲公民權。（記者羅欣貞攝）

    來自恆春剛滿18歲的青年陳冠學（前方拿麥克風者）致詞力挺18歲公民權。（記者羅欣貞攝）

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