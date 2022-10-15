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    獨家》鳥友氣炸！違法吉普車飆溪流驚擾 灰面鵟鷹嚇到難休息

    猛禽會在溪邊喝水棲息。（民眾提供）

    猛禽會在溪邊喝水棲息。（民眾提供）

    2022/10/15 14:33

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年秋季九月中至十月底，是保育類猛禽赤腹鷹及灰面鵟鷹過境台灣高峰期，剛爆出一萬八千餘隻的超大量過境高峰，沒想到，有鳥友當場目擊，大量違法吉普車在滿州溪流亂飆，嚇得灰面鵟鷹難以棲息，來自全國愛鳥人士痛批墾管處放任，墾管處解釋，近期強力取締，已經開罰五輛，會加強巡邏稽查。

    「這些遠道而來的嬌客怎麼休息！」目擊者劉小姐爆料，許多鳥友小心翼翼用偽裝帳棚在溪邊賞鳥或拍攝，大量的吉普車從早上九點開始，整天陸續在溪流呼嘯而過，濺起高高水花，棲息的猛禽嚇的到處飛竄，他們好意勸說不要影響生態，沒想到遊客及業者還刻意叫囂甚至開車逼近偽裝帳棚，從里德到港口溪都有類似狀況，平常就算了，候鳥過境期間，簡直是嚴重騷擾野生動物，官方到底在哪裡？

    台灣野鳥保育協會教育總監李進興指出，滿州環境棲地本就是敏感生態區，吉普車這樣輾壓對生態嚴重破壞，不只影響猛禽棲息，溪裡的魚蝦也會死光，國家公園不該容許這樣行為，而且目前是主要過境尖峰期，墾管處還在週邊辦鷹季活動，令全國到訪鳥友看了相當矛盾，怎麼官方明知道是重要棲地，還容許這樣的行為，要好好檢討管理。

    李進興強調，灰面鵟鷹從日本遷徙，到台灣體力耗損嚴重，落腳中繼卻無法好好休息，遷徙過程一定會有折損影響，全國鳥友都知道，主管單位難道不知道嗎，出現這樣狀況實在不應該。

    墾管處表示，從十月七日就開始取締違法吉普車，已經開罰五輛違法車輛，都是累犯也依「國家公園法」開罰三千，民眾如有發現避免與對方發生衝突，完整蒐證錄影並立刻報由墾管處及保七總隊第八大隊處理處理。

    違法吉普車嚴重干擾猛禽在溪邊棲息。（劉小姐提供）

    違法吉普車嚴重干擾猛禽在溪邊棲息。（劉小姐提供）

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