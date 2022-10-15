建築成本漲蓋一半恐停工 腦麻兒築家今屏東辦募款餐會

磐石社會褔利事業基金會為「飛揚天使莊園」腦麻兒築家計畫舉行募款餐會。（記者羅欣貞攝）

2022/10/15 13:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕疫情影響，加上建築材料成本高漲，磐石社會褔利事業基金會在屏東縣里港鄉進行的「飛揚天使莊園」腦麻兒築家計畫，恐面臨蓋到一半停工的困境，基金會今天（15日）於屏東市和樂會館舉辦公益幕款餐會，獲得善心團體與人士熱烈響應，席開50桌。

財團法人屏東縣私立磐石社會褔利事業基金會成立24年，關懷632戶高屏地區腦麻家庭，為避免家長攜子結束生命的悲劇，基金會自2010年開始募款籌建「飛揚天使莊園」，打造住宿型照護空間，預讓96位腦性麻痺者安心入住，營造健康、安全、專業、環保、可終老的安養環境，以幫助超過228位主要照顧者獲得喘息機會。

磐石執行長張國寶表示，「飛揚天使莊園」腦麻兒築家計畫從購地到建築工程一路歷經12年，經費好不容易籌到，去年7月得以動工，途中卻遇到疫情攪局、建築材料成本高漲，所需經費從1.2億一路增到1.8億，入不敷出，如今只夠蓋好第一期主體結構，後續資金還沒到位，恐怕得面臨蓋一半停工窘境。

磐石社福基金會董事長王岡鳳表示，飛揚天使莊園是全台第一座由家長們自立自強發願籌建的腦性麻痺者照護機構，因為身為身障兒家長所以體會身障家庭的照顧辛苦、了解孩子所需的資源需求。

目前基金會的築家經費尚缺7千5百萬元，透過募款餐會尋求支持，今天（15日）在屏東市舉行，獲得50桌響應，後續還將在高雄市舉行；盼莊園能如期在明年（2023年）9月完工。

建築成本漲，位屏縣里港鄉的「飛揚天使莊園」蓋一半恐停工。（磐石社會褔利事業基金會提供）

募款餐會今天在屏東市舉行。（記者羅欣貞攝）

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