大哥和小弟2家上次為一塊磁磚打官司判拘5天 這回為了鐵門再訴訟

屏東一戶紀姓人家因為繼承土地問題，大哥和小弟2家人長期不合，因為一塊磚塊打了二年半的官司。（資料照）

2022/10/14 23:06

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東一戶紀姓人家因為繼承土地問題，大哥和小弟2家人長期不合，大嫂拿矮凳敲破小叔家的一塊磁磚，官司打了2年半，2審大嫂被判拘役5天，可易科罰金，被各界批評浪費司法資源，沒想到續集再上演，雙方又因鐵門受損再互告毀損及誣告，但皆被裁定不起訴及無罪。

屏東這戶紀姓人家，今年7月大嫂因為敲破小叔家的磁磚被判拘役5天，易科罰金為5000元，引發各界的批判，屏東地檢署還特別說明，因為當事人不願和解及送調解會，也不承認犯行，所以才會依正常程序審理判決，沒想到雙方又再因鐵門紛爭鬧上法院，不過這次平手，裁定不起訴及無罪。

這起鐵門紛爭接續的是小叔再告大嫂雇工切割兩家共同使用的藍色鐵門，但因為這道鐵門，其家族成員至少共同使用了18年以上，鐵門的歸屬權各有主張，當初如何設立鐵門已無法回憶或無法舉證，所以告大嫂毀損鐵門，屏東地檢署裁定不起訴。

大嫂於是反擊告小叔涉嫌誣告，但屏東地方法院審理認為，本案鐵門本體所有權歸屬仍有疑義，鐵門已由大嫂及小叔等家族共同使用長達18年，且當初鐵門之設計都是一併考量，告訴人切割鐵門前，有向被告商量切割鐵門等事實，由於所提出之證據，尚不足形成有罪之心證，因此判決無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法