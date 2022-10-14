屏東創意廣告節揭曉 首獎50萬元得主二度蟬聯

2022屏東創意廣告節結果揭曉。（屏縣府提供）

2022/10/14 11:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2022屏東創意廣告節揭曉得獎名單，由台灣知名攝影師潘長顥展、許芸齊團隊拍攝的作品《歡迎來屏東，心情快樂，拍照美麗！》贏得50萬元首獎，短短30秒的短片呈現出在屏東令人愉悅的特質，屏東縣長潘孟安盛讚首獎作品「歡樂且溫暖」，如同影片主題來到屏東就會「心情美麗」！首獎團隊去年也拿下首獎，二度蟬聯。

由屏東縣政府舉辦的創意廣告節今年邁入第4屆，鼓勵年青影人激發點子幫「屏東」拍廣告。徵件期間吸引118件作品報名，評審團從中選出8組進入決賽後，由2位資深廣告導演何龢及朱沛寰指導，不論是影片水準及創意概念都相當成熟，作品頗具水準。

屏東縣長潘孟安表示，每年藉由屏東廣告節搭起創意平台，鼓勵更多的影視協拍者及優秀團隊，運用創意及巧思到屏東築夢，入圍的每部作品各有特色，特別感謝評審及恭喜所有入圍者，讓每部屏東創意廣告不只膾炙人口，更讓人回味無窮，相信不只顯現廣告節的核心價值，更讓觀眾沉浸享受屏東自然的美好。

藝人阿Ken代表評審團表示，入圍的8件作品各有特色，皆在伯仲之間，而創意廣告不只要吸引目光，更要引人入勝，觀眾看完後如果有「餘音繞梁 ，三日不絕」的感覺，這個作品就成功了。

傳播暨國際事務處表示，這些優秀團隊能在短短30秒拍出創意廣告真的很不容易，不管是從人文或景觀切入，都拍出表現「屏東」特色，30秒闡述了屏東的熱情與活力。

經過評審團熱烈討論，以創意性、協調性、社會性及原創性交叉評分後，決選出5個獎項，包括首獎：潘長顥展、許芸齊《歡迎來屏東，心情快樂，拍照美麗！》、最佳劇情創意獎：就你問題最多《就是你家！》、最佳視覺設計獎：張瑋倫《屏東．形 Shapes of Pingtung》、最佳城市行銷獎：THE SHIH UNIVERSE《來屏東，大口呼吸（Welcome to Pingtung, take a deep breath.）》、評審團特別獎（2名）：許翔禎《來屏東，就好了！》/大小咪《孩想去屏東》。

首獎作品《歡迎來屏東，心情快樂，拍照美麗！》以屏東質樸的田間標語為創意發想，鏡位獨特且剪輯流暢，劇中角色自然不做作，開場時的一聲招呼語讓人會心一笑，配樂經典且一次到位，讓人感受到屏東滿滿的熱情及能量，一致獲得評審青睞。首獎團隊去年也獲得首獎，來自屏東縣滿州鄉的潘長顥展表示，拍片把更美好的影像傳播出去，台灣很美，透過在地人的心意，拍片人的創意傳播出去，讓世界更認識台灣。

屏東縣長潘孟安（左）頒獎給首獎團隊，中為潘長顥展，該團隊去年也獲得首獎。（屏縣府提供）

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