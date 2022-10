屏東創意廣告節揭曉 首獎50萬元得主二度蟬聯

2022屏東創意廣告節結果揭曉。(屏縣府提供)

2022/10/14 11:53

〔記者羅欣貞/屏東報導〕2022屏東創意廣告節揭曉得獎名單,由台灣知名攝影師潘長顥展、許芸齊團隊拍攝的作品《歡迎來屏東,心情快樂,拍照美麗!》贏得50萬元首獎,短短30秒的短片呈現出在屏東令人愉悅的特質,屏東縣長潘孟安盛讚首獎作品「歡樂且溫暖」,如同影片主題來到屏東就會「心情美麗」!首獎團隊去年也拿下首獎,二度蟬聯。

由屏東縣政府舉辦的創意廣告節今年邁入第4屆,鼓勵年青影人激發點子幫「屏東」拍廣告。徵件期間吸引118件作品報名,評審團從中選出8組進入決賽後,由2位資深廣告導演何龢及朱沛寰指導,不論是影片水準及創意概念都相當成熟,作品頗具水準。

屏東縣長潘孟安表示,每年藉由屏東廣告節搭起創意平台,鼓勵更多的影視協拍者及優秀團隊,運用創意及巧思到屏東築夢,入圍的每部作品各有特色,特別感謝評審及恭喜所有入圍者,讓每部屏東創意廣告不只膾炙人口,更讓人回味無窮,相信不只顯現廣告節的核心價值,更讓觀眾沉浸享受屏東自然的美好。

藝人阿Ken代表評審團表示,入圍的8件作品各有特色,皆在伯仲之間,而創意廣告不只要吸引目光,更要引人入勝,觀眾看完後如果有「餘音繞梁 ,三日不絕」的感覺,這個作品就成功了。

傳播暨國際事務處表示,這些優秀團隊能在短短30秒拍出創意廣告真的很不容易,不管是從人文或景觀切入,都拍出表現「屏東」特色,30秒闡述了屏東的熱情與活力。

經過評審團熱烈討論,以創意性、協調性、社會性及原創性交叉評分後,決選出5個獎項,包括首獎:潘長顥展、許芸齊《歡迎來屏東,心情快樂,拍照美麗!》、最佳劇情創意獎:就你問題最多《就是你家!》、最佳視覺設計獎:張瑋倫《屏東.形 Shapes of Pingtung》、最佳城市行銷獎:THE SHIH UNIVERSE《來屏東,大口呼吸(Welcome to Pingtung, take a deep breath.)》、評審團特別獎(2名):許翔禎《來屏東,就好了!》/大小咪《孩想去屏東》。

首獎作品《歡迎來屏東,心情快樂,拍照美麗!》以屏東質樸的田間標語為創意發想,鏡位獨特且剪輯流暢,劇中角色自然不做作,開場時的一聲招呼語讓人會心一笑,配樂經典且一次到位,讓人感受到屏東滿滿的熱情及能量,一致獲得評審青睞。首獎團隊去年也獲得首獎,來自屏東縣滿州鄉的潘長顥展表示,拍片把更美好的影像傳播出去,台灣很美,透過在地人的心意,拍片人的創意傳播出去,讓世界更認識台灣。

屏東縣長潘孟安(左)頒獎給首獎團隊,中為潘長顥展,該團隊去年也獲得首獎。(屏縣府提供)

