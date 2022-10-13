屏鵝公路計畫管道挖埋進度9成 修海山莊-海口今起路面刨鋪

屏鵝公路計畫管道挖埋進度逾九成，台26線修海山莊－海口今起進行路面刨鋪。（公路總局提供）

2022/10/13 19:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫，管道挖埋工程進度已超過90%，交通部公路總局表示，現正由管線單位陸續逐段進場佈纜及拔除桿線中，今日開始將在台26線11k+500至14k+000（修海山莊－海口）路段，進行AC路面刨鋪作業，提醒用路人行經時依照指示減速慢行。

屏鵝公路計畫分為台1線高屏大橋－潮州、潮州－水底寮、水底寮－楓港及台26線楓港－恆春共4標工程，於今年7月1日正式啟動，將進行纜線地下化及景觀優化工程，其中纜線地下化工程為公路總局三工處、台電公司、中華電信公司與屏東縣政府警察局等單位的跨機關共同合作，要整合各種纜線完成下地工作。將先由三工處進行管道挖埋回填，接續由台電公司、中華電信公司及屏東縣政府警察局等單位進場佈設地下纜線、停電拔除地上路側電桿，再將人手孔蓋調降之後，最後再由三工處進行全路幅瀝青混凝土路面刨鋪。

公總表示，計畫管道挖埋工程進度已超過90%，現正由管線單位陸續逐段進場佈纜及拔除桿線中，今日首度進行路段刨鋪作業，由台26線修海山莊－海口路段打頭陣，後續將逐段於台26線5K+800至6K+600（H會館路段），以及20K+000至23K+500（恆春機場－網紗）等路段進行AC路面刨鋪；另外，第3標水底寮－楓港路段，將於10月19日起逐段完成桿線拔除及路面瀝青混凝土刨鋪作業。用路人若行經上述路段請減速慢行，確實依指示標誌及交通指揮人員引導謹慎通行，對於施工造成不便之處請民眾見諒。

公總指出，屏鵝公路相關作業預定明年春節前完工，完成後的屏鵝公路將成為全台電纜地下化暨景觀示範道路，除了整體桿線下地，還給用路人完整的天際線外，並恢復行道樹生長空間，營造簡單、親切、自然、好維護及具特色的國境之南景觀新風貌。

屏鵝公路計畫管道挖埋進度逾九成，台26線修海山莊－海口今起進行路面刨鋪。（公路總局提供）

屏鵝公路計畫管道挖埋進度逾九成，台26線修海山莊－海口今起進行路面刨鋪。（公路總局提供）

屏鵝公路計畫管道挖埋進度逾九成，台26線修海山莊－海口今起進行路面刨鋪。（公路總局提供）

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