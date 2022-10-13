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    首頁　>　屏東縣

    潘孟安兄潘芳泉首次參選議員 布條遭人破壞報案追查

    潘芳泉參選議員布條遭人破壞。（記者蔡宗憲攝）

    潘芳泉參選議員布條遭人破壞。（記者蔡宗憲攝）

    2022/10/13 17:21

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東第六選區議員戰況激烈，3席縣議員共有7人參選，其中6人都非現任議員，屏縣長潘孟安大哥潘芳泉，以「民主老兵、選舉新人」首次參選，但昨天傳出潘芳泉布條遭人破壞即刻意取下，恆春警方相當重視，已經循線追查，呼籲選舉過程應理性和平。

    屏縣議員第六選區可能7搶3席，除了現任國民黨提名議員盧玟欣、民進黨有聲勢看好的恆春鎮代李建華，以及當地熟悉的政治老兵新人潘芳泉，還有前任議員張榮志、律師張怡、曾瓊慧、郭麗玲共7人拚3席，其中潘芳泉由於是潘孟安大哥，初次參選也受到不少注目，選舉布條遭破壞更令警方不敢大意。

    潘芳泉服務處人員表示，遭破壞的布條主要在恆春鎮關山周邊，都是臉孔遭刻意挖洞，也有少數地區是布條被拆走換上其他候選人，憂心惡質選風影響選情，決定報案處理。

    恆春警方表示，發現有候選人懸掛布條遭破壞後，分局長林明波立即責由偵查隊長率領員警至現場實施鑑識及查訪，並調閱監視器積極偵辦中，警方提醒，隨手破壞競選看板、布條及旗幟，除涉犯毀損罪嫌外，還涉《選罷法》第98條「妨害他人競選」罪嫌，最高可處5年以下有期徒刑，切勿以身試法，

    11日才成立車城聯合競選總部的潘芳泉，是民進黨縣長參選人周春米擔任立委後的地區服務處主任，周春米曾盛讚潘芳泉總是一肩扛起吃力不討好的工作，從潘孟安擔任代表開始，再到議員、立委、縣長，潘大哥一路隱身恆春半島，紮實地做著服務工作，政治資歷雖深，卻是首次參選。

    潘芳泉成立車城聯合競選總部時有周春米及潘孟安力挺。（記者蔡宗憲攝）

    潘芳泉成立車城聯合競選總部時有周春米及潘孟安力挺。（記者蔡宗憲攝）

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