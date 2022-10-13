屏鵝公路「種樹百里」路面 今起刨除重舖啟動

屏鵝公路「種樹百里」路面，已經刨除重舖啟動。（周春米服務處提供）

2022/10/13 14:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕因回填路面破爛，引爆民眾怒火的「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫，簡稱（種樹百里）」，在立委周春米及屏縣長潘孟安強力要求下，交通部公路總局第三區養護工程處（簡稱三工處），今日全面刨舖工程，在屏鵝公路14k處，開始啟動，後續往恆春鎮繼續施作，完善道路品質。

周春米表示，除了屏鵝公路14k處周邊，屏東市往麟洛鄉，在國仁醫院到市立殯儀館路段，是道路生活圈，更是交通熱點，與三工處研議加速工程進度，並在日間非交通巔峰時刻，彈性施工，加快工程進度，降低對民眾影響。

對於已開挖完成的路面，要提昇臨舖的品質，維護用路人安全，三工處與縣府要規劃替代道路，提供完善的資訊和交通指揮，並做好道路安全設施，確保交通號誌正常運作。

周春米說，該工程是屏鵝公路沿線纜線地下化，長度共計有141公里，今年七月動工，力拼在半年內完工，相關單位都全力以赴，但因為工程進度緊湊，也對鄉親造成一定程度的不便與影響。目前工程已經進行到關鍵時刻，恆春半島已開始啟動全面刨舖，還給大家完善安全的道路；

周春米補充，對於帶來鄉親的不便和民怨，春米感同深受，但這個工程會更優化整個屏鵝公路，颱風和大雨來，電桿就不會被吹倒，也不再有斷電、斷訊的危險，她會隨時掌握施工進度，監督施工品質，大家眾志成城，完成任務，確保民眾用路的權益

屏鵝公路「種樹百里」路面，已經刨除重舖啟動。（周春米服務處提供）

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