為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    「VUVU回家的路」最後拼圖！ 屏東來義展白鷺部落古地圖

    VUVU回家的路─舊白鷺Pailjus古地圖特展今天開展。（記者陳彥廷攝）

    VUVU回家的路─舊白鷺Pailjus古地圖特展今天開展。（記者陳彥廷攝）

    2022/10/12 21:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣來義鄉是縣內排灣族人口最多的原民鄉，其中位於力里溪西北側的南和村位屬交通要衝，為串連童年生活光陰，延續舊部落歲月，來義鄉公所率先所有原鄉舉辦古地圖展，今天開展，鄉長莊景星表示，盼將傳統部落生活樣貌透過展覽加以激盪串起舊時情誼。

    來義鄉主要人口組成以排灣族為主，其中白鷺部落與高見部落所在的南和村位於力里溪的西北，被視為是中排灣族的平原地區，繼往開來下不論經濟活動或是傳統宗教相當興盛，鄉公所也選在此興建國內首座以排灣族5年祭儀為範疇的文物館，昨天於此館開展，鄉長莊景星、原民處長顏成仁等共同將古地圖貼齊，象徵當年VUVU（排灣族語，指祖父母輩）回家的路，已拼上最後一塊拼圖。

    莊景星指出，為讓民眾了解這些管道並認識屏東原住民族重要傳統領域及文化意涵，記錄白鷺部落族人的童年生活光陰延續舊部落歲月的點滴，盼透過前人遷徙的歷史脈絡串起族人相依的命脈與情感，也盼展覽讓民眾感受來義鄉的文化之美，除從耆老口述及手繪的地圖在參考時地變遷下繪製當初的古地圖，還向耆老搜羅早年往事，如樹蟲治鼻涕、男性的接生婆等等，還有各種上山狩獵的趣事。

    「不要以為屏東市沒有石板屋！」顏成仁說，在立委周春米及伍麗華的大力爭取下，縣府獲得原民會6400萬元的經費，將於屏菸一九三六園區設置專屬於屏東市的原民文化館，未來市區的3間石板屋也會完整紀錄，而為了讓古時記憶能被趕緊被收藏，透過向長老、VUVU田調「屏東魯凱族、排灣族古地圖」展，率先從排灣族人口最多的來義鄉展開。

    VUVU回家的路─舊白鷺Pailjus古地圖特展今天開展，鄉長莊景星貼上象徵指引回家路的北極星拼圖。（記者陳彥廷攝）

    VUVU回家的路─舊白鷺Pailjus古地圖特展今天開展，鄉長莊景星貼上象徵指引回家路的北極星拼圖。（記者陳彥廷攝）

    VUVU回家的路─舊白鷺Pailjus古地圖特展今天開展。（記者陳彥廷攝）

    VUVU回家的路─舊白鷺Pailjus古地圖特展今天開展。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屏東來義原鄉共融公園 百步蛇舌頭化身溜滑梯
    2022/02/17 20:22

    屏東來義原鄉共融公園 百步蛇舌頭化身溜滑梯
    屏東獅子原鄉重現「山林藍調」 觸動老一輩族人心弦
    2021/09/26 20:27

    屏東獅子原鄉重現「山林藍調」 觸動老一輩族人心弦

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    斥牴觸排灣族傳統 頭目動手拔頭飾鷹羽獲判無罪
    2019/06/18 00:24

    斥牴觸排灣族傳統 頭目動手拔頭飾鷹羽獲判無罪
    「斜坡上的藝術祭」 新來義部落搶先開展
    2017/11/25 17:02

    「斜坡上的藝術祭」 新來義部落搶先開展

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    屏東縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播