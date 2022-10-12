「VUVU回家的路」最後拼圖！ 屏東來義展白鷺部落古地圖

VUVU回家的路─舊白鷺Pailjus古地圖特展今天開展。（記者陳彥廷攝）

2022/10/12 21:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣來義鄉是縣內排灣族人口最多的原民鄉，其中位於力里溪西北側的南和村位屬交通要衝，為串連童年生活光陰，延續舊部落歲月，來義鄉公所率先所有原鄉舉辦古地圖展，今天開展，鄉長莊景星表示，盼將傳統部落生活樣貌透過展覽加以激盪串起舊時情誼。

來義鄉主要人口組成以排灣族為主，其中白鷺部落與高見部落所在的南和村位於力里溪的西北，被視為是中排灣族的平原地區，繼往開來下不論經濟活動或是傳統宗教相當興盛，鄉公所也選在此興建國內首座以排灣族5年祭儀為範疇的文物館，昨天於此館開展，鄉長莊景星、原民處長顏成仁等共同將古地圖貼齊，象徵當年VUVU（排灣族語，指祖父母輩）回家的路，已拼上最後一塊拼圖。

莊景星指出，為讓民眾了解這些管道並認識屏東原住民族重要傳統領域及文化意涵，記錄白鷺部落族人的童年生活光陰延續舊部落歲月的點滴，盼透過前人遷徙的歷史脈絡串起族人相依的命脈與情感，也盼展覽讓民眾感受來義鄉的文化之美，除從耆老口述及手繪的地圖在參考時地變遷下繪製當初的古地圖，還向耆老搜羅早年往事，如樹蟲治鼻涕、男性的接生婆等等，還有各種上山狩獵的趣事。

「不要以為屏東市沒有石板屋！」顏成仁說，在立委周春米及伍麗華的大力爭取下，縣府獲得原民會6400萬元的經費，將於屏菸一九三六園區設置專屬於屏東市的原民文化館，未來市區的3間石板屋也會完整紀錄，而為了讓古時記憶能被趕緊被收藏，透過向長老、VUVU田調「屏東魯凱族、排灣族古地圖」展，率先從排灣族人口最多的來義鄉展開。

VUVU回家的路─舊白鷺Pailjus古地圖特展今天開展，鄉長莊景星貼上象徵指引回家路的北極星拼圖。（記者陳彥廷攝）

VUVU回家的路─舊白鷺Pailjus古地圖特展今天開展。（記者陳彥廷攝）

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