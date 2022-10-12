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    天氣變化大 棗子、番茄發生病蟲害 高雄農改場籲農民加強防病

    番茄晚疫病形成黑骨。（高雄區農改場提供）

    番茄晚疫病形成黑骨。（高雄區農改場提供）

    2022/10/12 19:24

    〔記者葉永騫／屏東報導〕番茄進入種植季節，但近期日夜溫差逐漸加大，田區環境濕度高，高雄區農業改良場發現番茄晚疫病等病蟲害有增加趨勢，而棗子的白粉病也出現，呼籲農民要加強田間管間，預防發生病蟲害。

    高雄區農改場長戴順發表示，番茄晚疫病好發於低溫、高濕的環境，植物組織染病初期出現水浸狀斑點，之後擴大並褐化，導致葉片乾枯；植株莖部染病則會呈現水浸狀黑褐化，農友俗稱「黑骨」，嚴重時全株焦枯、死亡；果實亦會受害，初期呈褐色水浸狀斑塊，斑塊逐漸擴大並向果實內部蔓延。病原菌在受害組織上可產生大量的游走孢子，再藉由風雨或灌溉水飛濺散播到健康植株，葉片扭曲變形俗稱「瘋欉」。

    防治方法在於落實田間衛生管理並改善通風，可使用「亞磷酸」混合「氫氧化鉀」於病害發生前進行預防，發病後則應清除受害枝葉，使用藥劑防治。

    棗白粉病好發於涼冷乾燥的環境，通風不良的網室環境更易發生，受感染部位會產生白色菌絲及分生孢子，外觀猶如在患部撒上一層薄薄的麵粉般，嚴重時葉片及果實褐化乾枯，造成直接損失，因此籲請農友在棗盛花期至小果期階段應適時防治。

    預防棗白粉病危害，應適當的修剪，改善果園通風，並於白粉病發生初期，即時採取防治措施及藥劑施用，用藥或防治上可直接與高雄場聯繫。

    棗白粉病外觀如同一層麵粉。（高雄區農改場提供）

    棗白粉病外觀如同一層麵粉。（高雄區農改場提供）

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