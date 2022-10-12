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    屏南快速道路路廊配置 12月前確定

    立法院考察屏東地區交通建設。（周春米服務處提供）

    立法院考察屏東地區交通建設。（周春米服務處提供）

    2022/10/12 17:23

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕立法院交通委員會與交通部南下屏東考察屏東地區交通建設，由召集委員劉世芳立委率隊，交通部長王國材、屏東縣長潘孟安、立法委員周春米一起與會展開討論，了解高鐵延伸屏東、第二條東西向快速道路及屏南快速道路等建設期程，交通部承諾12月之前確定屏南快速道路路廊配置方案。

    至於高鐵延伸屏東案，目前環評已進入二階，7月二次公開說明會後，正針對民眾意見研擬可行方案，其中屏東端路線維持，至於左營站出站方式採高架或繞道同意在今年11月底前定案，不影響期程；並請屏東縣府就高鐵特定區的各項公共工程及建設加速辦理；第二條東西向快速道路方面，公路總局原計畫2025年完成綜合規劃，但在會議中允諾，預計2024年6月完成二階環評報告，目標希望提前在2023年底完成環評審議暨綜合規劃。

    至於許多民眾殷殷盼的屏南快速道路，交通部指出，從潮州到恆春約75公里，未來可由楓港串聯台九南迴公路，形成快捷公路路網，會中也允諾，12月之前確定路廊配置方案；此外，枋寮鐵路大平台及潮州鐵道文物館的規劃，交通部也都承諾與縣府儘快完成。

    立委周春米表示，屏東重大交通建設有幾項迫在眉睫，縣民非常關心，希望了解進度，包括高鐵南延及高鐵特定區周邊路網、高屏第二條快速道路、屏南快速道路、枋寮大平台計劃以及潮州台鐵機廠周邊規劃，這幾項重要交通建設，都是在她擔任立法委員的7年來配合縣府大力爭取，感謝行政院核定之餘，後續還是需要繼續追進度，「因為屏東人已經等太久了！」

    縣長潘孟安在會議中強調，屏東縣位於國境之南，聯外交通對於屏東人非常重要，除感謝召委劉世芳及立委周春米之外，也拜託與會及交通部各單位能加快屏東重大交通工程各階段的審查、設計、施工速度。

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