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    首頁　>　屏東縣

    種樹百里引發民怨 微笑屏東聯盟到縣府抗議

    縣議員候選人張怡、李承育不滿種樹百里工程到縣府抗議。（記者葉永騫攝）

    縣議員候選人張怡、李承育不滿種樹百里工程到縣府抗議。（記者葉永騫攝）

    2022/10/12 18:07

    〔記者葉永騫／屏東報導〕行政院進行種樹百里計畫造成屏鵝公路道路不平、塞車連連，以及車禍不斷，引起恆春半島的民眾怨聲載道，微笑聯盟的無黨籍縣議員候選人張怡、時代力量縣議員候選人李承育今天中午到縣政府抗議，批評種樹百里計畫不當，認為恆春半島需要的是快速道路，不是高鐵。縣長潘孟安表示，已強力要求公路總局三工處，施工回填路面需加強舖設品質，且將把不平穩部分重新刨除加舖瀝青混凝土，儘快改善路況，減少顛簸避免民眾車損。

    張怡表示，種樹百里計畫讓恆春人回家的路更遠了，恆春人要的是一條屏南快速道路，從今年7月1日開始施工，長達141公里路段造成路人車輛受損甚至車禍事故，引發民怨連連，根據鎮民顏士雄從網路收集資料50件，有7成6是車輪受損，4成4是避震器受損，6成8受損5千元以上，2成超過2萬元，立法院交通委員會到屏東考察，卻沒有前往屏鵝公路現勘，根本不了解屏東地區的交通問題。

    李承育則指出，高鐵設站在六塊厝產出的效益最低，與其高鐵南延屏東，不如台鐵準點發車、增加班次發揮運輸效益，因為屏東縣民如果要到六塊厝搭車，不如到新左營搭直達班次，而不是屏東站的站站停。

    縣長潘孟安對於屏鵝公路交通問題表明，已強力要求公路總局三工處，施工回填路面需加強舖設品質，且將把不平穩部分重新刨除加舖瀝青混凝土，儘快改善路況，減少顛簸避免民眾車損，並且請中華電信、台電全力配合施工，讓三工處能夠儘速完成永久性舖設，三工處及台電、中華電信均已同意。

    縣長潘孟安、立委周春米等人為屏東縣的交通進行研議，要求公路局做好相關工程。（記者葉永騫攝）

    縣長潘孟安、立委周春米等人為屏東縣的交通進行研議，要求公路局做好相關工程。（記者葉永騫攝）

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