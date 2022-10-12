鵝鑾鼻工程驚擾4千年亡魂？土地公要辦超渡法會祈福

2017年年底動工的鵝鑾鼻公園停車場及賣店改建工程已停擺。（記者蔡宗憲攝）

2022/10/12 14:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕寧可信其有？2017年年底動工的鵝鑾鼻公園停車場及賣店改建工程，因為挖出4千年歷史的史前遺址，依「文資法」停工至今，近期傳出看不見的力量也有怨言，鵝鑾鼻保安宮人員指稱，土地公接獲「史前人類、荷蘭、日本及明清朝的靈體」訴願，廟方將依土地公指示明年1月5至7日，舉辦史無前例的4千年靈體超渡法會，22日將有王中平領銜的募款演唱會，期盼各界協助。

鵝鑾鼻公園周邊有兩處史前遺址，1980年代就有多次調查、試掘，分為鵝鑾鼻第一及第二遺址，進行賣店工程前，墾管處便委託學者鑽探多點調查，原本認為停車場周邊淺層已經沒有史蹟殘骸，沒想到又挖到史前骸骨停工，發現遺址有石棺、人骨、貝器等史前遺物，密集人群活動時間落在4千2百年前左右。

「除了廟方，混元禪師也多次被土地公指示」，保安宮副主委李惠菁說，賣店動工時本來各方相安無事，但不明原因的擾動，千年以來的原住民、荷蘭人、明清人和史前人類靈體，甚至嚇跑一些工人，廟方也辦過三次小型超渡法會都無解，混元禪師同樣接獲土地公「請託」，指示這場大型法會盼一次安撫地方磁場更加平靜。

保安宮主委葉啟東表示，鵝鑾鼻地界是個萬人塚，這幾年的工程已擾動陰陽之氣，這些靈體都請願希望土地公幫助，廟方請示後定明年1月5至7日舉辦超渡大法會，安排3千2百桌普渡品供各界認捐，本月22日舉辦募款音樂晚會，認捐3桌可獲土地公加持過的好運籤筒，盼安定靈界，讓地方磁場更加平靜，更為眾生消災祈福。

鵝鑾鼻土地公要辦超渡當地4千年亡靈法會祈福。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法