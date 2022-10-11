蘭嶼大亂鬥…小琉球遊客曾砍人「開膛」 快打警力支援方式曝光

連假或寒暑假週末前一天即提前進駐3名警力到琉球分駐所。（記者陳彥廷攝）

2022/10/11 23:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕蘭嶼近日爆發外地遊客持刀威脅在地人，族人憤而群起包圍衝突事件。屏東縣琉球鄉6年前、今年初也曾發生類似事件，離島治安維護引起關注，東港警分局今年開始編排支援快打警力勤務，連假或寒暑假週末前一天即提前進駐3名警力。

6年前，小琉球李姓男子為首的民眾在戶外為朋友慶生，引起張姓男子等遊客側目，李男等人回嗆「看三小」，雙方後來狹路相逢，大打出手，張男揮西瓜刀，李男被砍到「開膛」心臟外露，一度命危。隔天警方要移送張男，約30名在地人趕到碼頭攔人，怒嗆「琉球人不是被人打假的」，和警方發生推擠衝突。

而今年228連假，小琉球有遊客施放煙火，在地人持球棒到場理論，爆發鬥毆，最後共移送11名嫌犯。

兩案都是聚眾鬥毆，而且都發生在已無客輪的夜間，島上現有11名警力編制是否足夠，備受關注。228連假前上任的東港分局長張世儒說，有感於船班載送支援警力不便，因此編排支援快打警力勤務，連假及寒暑假週末等旅遊旺季前一天下午到收假日，就會增派3名員警到分駐所待命支援。

曾任東港分局長、台東分局長的現任屏東縣警局主任祕書郭子弘說，蘭嶼面積比小琉球大，距離本島更遠，各部落又自成生活圈，因此設有4個派出所，小琉球一個分駐所集中警力，若有需求支援，都會透過海巡單位艦艇支援，載送優勢警力渡海。

東港分局指出，面對聚眾鬥毆事件，警方首務就是以優勢警力壓制可能衍生的更多衝突，而目前的勤務，扣除值班員警，首梯可有9名員警到場，同時主動和海巡單位訂定支援協定，遇現場狀況升高且無客輪時，由海巡艇載送第二梯次支援警力，並將涉案人士戒護返島，同時也會召集義警、民防人員協助執勤，穩固島上治安。

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