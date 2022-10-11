4歲童遭虐打傷痕累累險失明 繼父重判、生母緩刑

丘姓夫婦涉嫌虐童，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/10/11 22:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕4歲大男童調皮不服管教，被其母陳女和繼父丘男涉嫌徒手或持衣架凌虐，全身傷痕累累並險些失明，經高雄高分院依家庭暴力防治法等罪，判處丘父2年9月徒刑，陳婦則處2年徒刑、緩刑5年。

判決書指出，丘男與陳女結婚後，陳女4歲大的小孩由丘男收養並從父姓。去年3、4月間，丘童在屏東住處，因調皮不服管教，引發丘姓夫婦不耐，涉嫌聯手打人，致使丘童骨折。

同年5月起至8月9日，丘父又因丘童不聽話，在住處涉嫌以徒手方式彎折他右手後，再以雙手用力拉扯其右手臂，而陳母則在場並視若無睹，導致小孩右手肘挫傷、右側遠端肱骨骨折。

此外，被告等2人另在屏東市等地，涉嫌多次以徒手、持「愛的小手」手掌拍，或持金屬衣架等方式接續凌虐，丘童全身有十餘處傷痕，並因衣架擊中眼部，右眼角膜虹膜全層破損、左眼鼻側球部結膜下出血等傷害。

屏東地院依兒童及少年福利與權益保障法罪，判處丘父有期徒刑2年8月﹔陳婦則因涉案情節輕微，處徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並完成60小時之親職教育輔導。

丘姓夫婦不服上訴，檢方則針對丘父部分上訴，高雄高分院調查後，陳婦刑度不變，丘父則從重改判2年9月，比原審多1個月徒刑，可上訴。

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