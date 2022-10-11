加強管制污染源 屏南工業區劃設空品維護區

屏縣加強柴油車路邊攔檢。（屏縣府環保局提供）

2022/10/11 19:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕秋冬空污季節到，為減緩空氣品質不良情形，屏東縣政府環保局將劃設屏南工業區為空品維護區，已邀請相關單位討論完成，並召開公聽研商會取得共識，現階段提報環保署進行審查作業中，預計明年公告實施。

屏縣府環保局今天（11日）表示，依據行政院環保署空氣污染排放清冊統計，屏縣PM2.5排放來源有34.2%是由移動污染源產生，為縣內最大空氣污染源。為改善空氣品質，今年針對縣內柴油車流量最大工業區「屏南工業區」劃設空氣品質維護區，以階段性輔導管制作為，推廣廠商業者落實車輛管理及綠能運具使用，並增設一處柴油車排煙檢測服務站，提供柴油車車主更便捷的排煙檢測服務，以利車輛符合排煙標準及自主管理標章取得。

根據環保局統計，屏縣2022年柴油車輛自主管理標章取得數較2021年大幅提升43.3%，共3263輛柴油車取得標章，創歷年同時期新高，預計屏南工業區劃設空氣品質維護區後每年可減少8.3公噸PM2.5排放，有助於改善空氣污染。

環保局指出，除加強管制屏南工業區柴油車外，也會在縣內車流大之路段不定期實施柴油車路邊攔檢、目測判煙、場站檢測等稽查作為，且今年針對秋冬空氣品質不良日推動移動源管制措施，已針對縣內市區公車、醫療用車及復康巴士全數納管，全面要求車輛皆須取得柴油車自主管理標章，並協助車主進行車輛污染改善，今年統計至9月全縣共有309輛大型柴油車辦理汰舊換車、150輛進行調修作業，以此改善車輛污染排放，共同維護良好空氣品質。藉由上述各項輔導管制作業，估算可減少16公噸PM2.5排放。

另外，環保局在空品不良季節期間，為減少露天燃燒情形，目前設置8處集中處理場可供農民申請進場暫置農業廢棄物，協助無法現地破碎之農業廢棄物進行免費代清運處理，若有需要民眾可洽詢08-7361441專線電話連繫環保局處理。

近日東北季風南下並挾帶境外及上風處污染，屏東縣政府環保局提醒民眾外出應配載口罩，儘量搭乘大眾運輸工具，並減少自身運具使用及污染排放，另也可藉由環保署空氣品質監測網或屏東縣空氣品質即時通APP來查詢最新空氣品質變化資訊，並適時採取自我防護措施，以降低空氣污染的危害。

為減少露天燃燒情形，環保局設置集中處理場。（屏縣府環保局提供）

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