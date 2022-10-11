屏東縣長選舉》蘇清泉批撒幣掛看板 周春米：請他先刮自己鬍子

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（站在台上者）今天清晨站街頭向選民打招呼。（記者羅欣貞攝）

2022/10/11 09:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕地方公職人員選舉投票日剩下不到50天，屏東縣長選舉開始飄煙硝味，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今天（11）早上站屏東市街頭拜票，在民進黨屏東縣長參選人周春米的看板前批周選舉大撒幣掛看板，周春米陣營則回應，蘇不但有看板，還有布條、關東旗，請蘇「在刮別人鬍子之前，請記得要先刮自己的鬍子」。

國民黨提名參選屏東縣長的蘇清泉表示，自民進黨初選起，就有網友在討論變電箱、電線竿全都成了周春米立委的文宣；質疑直到現在不論屏東市、內埔鄉、萬丹鄉、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮等都仍有超大型看板，戲稱變電箱女王，藍天白雲周春米。

蘇清泉表示，對於這樣的選舉大撒幣，他秉持醫者仁心，寧可維持深耕基層，傾聽縣民的需求，以致力於改善縣民生活品質、社會福利為優先。他無畏金錢選舉的壓力，在選戰倒數40幾天，偕同團隊直球對決，所以今天選定在周春米的各大型看板前，向選民打招呼，示範何謂真正的在地傾聽民意。

民進黨屏東縣長參選人周春米陣營則表示，正因為沒有雄厚的財力從台北買廣告，更擔心自己遇上有錢的金牛，周春米每天行程滿檔，一步一腳印到各村里拜訪，或舉辦中小型座談，清楚明白地闡述自己的參選理念及未來縣政願景，實在沒有閒暇做無聊、見縫插針的口水戰。

周陣營進一步表示，現在市街上不但到處都看得到蘇清泉的看板，更有深入到各村里滿滿的布條、關東旗，周春米到目前為止，在這場大選中沒有懸掛任何布條，關東旗則只是在說明會場少量印製使用，因此，請蘇還是回歸選舉主軸談政見，而且在刮別人鬍子之前，請記得要先刮自己的鬍子。

民進黨屏東縣長參選人周春米（左2）今天（11日）早上前往牡丹等原鄉了解鄉親的需求。（周春米競總提供）

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