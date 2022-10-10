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    首頁　>　屏東縣

    雙十國慶喜洋洋！屏東3兄妹同日結婚 還相約一起蜜月

    大哥鄒傑智（右起）、劉鳳婷夫妻、二哥包奕宸、馬勻夫妻、及小妹夫妻林雍峻、鄒妍淋。（屏縣府提供）

    大哥鄒傑智（右起）、劉鳳婷夫妻、二哥包奕宸、馬勻夫妻、及小妹夫妻林雍峻、鄒妍淋。（屏縣府提供）

    2022/10/10 20:02

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府主辦的集團婚禮今天（10日）下午在屏東書院浪漫登場，其中，有3兄妹選在今天同日步上紅毯，一家3對新人喜氣洋洋。

    屏東集團婚禮今年有30對新人歡喜締結連理；其中有3對新人是3兄妹，大哥鄒傑智和妻子劉鳳婷因為種植鹿角蕨結緣，二哥包奕宸（從母姓）和太太馬勻是國中的學長學妹，小妹鄒妍淋和先生林雍峻在北部工作認識，3兄妹選在同一天完終身大事，事前家人都蒙在鼓裡，今天驚喜萬分。

    劉鳳婷說，去年她弟弟就是參加在縣民公園舉辦的屏東集團婚禮，覺得縣府辦的太好了，一直密切注意縣府集團婚禮的時間，今年一得知何時開放報名，還特別設鬧鐘提醒，總算如願以償。3對新人都覺得一起結婚很有意思、也非常有紀念性，還相約要善用縣府提供的飯店住宿券一起去度蜜月。

    來自台北的洪秀蘭緣份更奇妙，喜歡自助旅行的她，4年前到東港參加迎王平安祭典，單身許久的她當時向東隆宮王爺祈求，希望能找到一個愛她、相知的伴侶，隔年她透過網路認識了新郎陳昶中，沒想到竟是東港人，她嚇了一跳，「怎麼那麼準」，而且她的朋友在東港經營民宿，離陳昶中的住處不到50公尺，千里姻緣一線牽，洪秀蘭心想就是他了。兩人經過3年的交往，興趣相投也常常一同行善，終於決定攜手相伴。

    擔任證婚人的屏東縣長潘孟安表示，今年集團婚禮選在雙十國慶日，雙數代表合諧、圓滿，搭配活動主題「屏東好好、幸福好好」，傳達著圓圓滿滿的祝福。

    屏東縣政府近年舉辦集團婚禮非常受歡迎，除了提供豐盛賀禮，婚禮場地選擇十分用心，從五星級飯店、頻頻獲獎的屏東縣民公園，到今年在整建完成的屏東書院園區，一開放報名就秒殺。今年致贈每對新人萬元家電好禮、婚紗造型服務、墾丁夏都雙人住宿券。

    新人洪秀蘭、陳昶中夫婦是東港王爺牽的姻緣線。（照片由洪秀蘭提供）

    新人洪秀蘭、陳昶中夫婦是東港王爺牽的姻緣線。（照片由洪秀蘭提供）

    屏縣集團婚禮，由縣長潘孟安（右）證婚，他在新人進場時鼓掌歡迎。（記者羅欣貞攝）

    屏縣集團婚禮，由縣長潘孟安（右）證婚，他在新人進場時鼓掌歡迎。（記者羅欣貞攝）

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