酷斯拉入侵？綠鬣蜥「騷擾」綠蠵龜 小琉球潛水業者憂心

小琉球海域驚現綠鬣蜥潛水游泳，且牠還能趴在礁岩上蟄伏，疑似要尋找下一個目標點。（小琉球阿貴潛水民宿教練覃櫃提供）

2022/10/10 19:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕綠鬣蜥渡海擴散入侵小琉球？屏東縣小琉球海域連假時間除湧入大批人潮，連外來種「綠鬣蜥」都來了！有潛水業者在水下驚見綠鬣蜥潛水，且游速之快令人吃驚，連綠蠵龜都被嚇到閃邊，罕見畫面曝光，令人擔憂小琉球已被綠鬣蜥入侵。

小琉球阿貴潛水的教練覃櫃日前在小琉球東邊水泥廠附近海域潛水時，發現1隻綠鬣蜥也在潛水且速度飛快，游泳的模樣與美版酷斯拉的泳姿是如出一轍，速度之快連原本悠游的綠蠵龜都被竄出的綠鬣蜥的「騷擾」嚇到立刻閃一邊，而綠鬣蜥還能「閉氣」在底部礁石處蟄伏，模樣雖有趣，但外來種不只逛大街，現在還囂張游大海，實在是令人頭皮發麻。

「嚇一跳啊！」覃櫃說，一開始以為是比較大型的魟魚eagleray，但靠近一看，才發現是綠鬣蜥用四肢腳在游泳，且速度相當快，又還一度靠近海龜，海龜似乎也被嚇到，直接讓牠超車，首次看到這種畫面實在是令人覺得震驚。

外來種綠鬣蜥擴散迅速，許多地方都能見到牠的蹤影，今年稍早就曾有人拍到綠鬣蜥於小琉球岸邊出沒的影片，當時不少人推測是跟著船運一同而來，雖然縣政府即派人抓走，但仍引起綠鬣蜥已「搶灘」小琉球的憂慮，如今這影片更幾乎證實綠鬣蜥不必靠船，就能自己潛水游到小琉球。

國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜指出，綠鬣蜥本就具備海裡游泳能力，且可游超過半小時，像是牠原產地所生活的河口、紅樹林，若遇大雨就可能到下游再透過海洋擴散，像是加勒比海中距離10多公里的小島，都會出現綠鬣蜥分布，在台灣，原本陸路難到達處像是小琉球或是離島，就很有可能經海洋、河流，讓海陸皆擴散。

陳添喜指出，綠鬣蜥沒有排鹽系統，因此不會在鹽分極高的海裡覓食，仍以陸地上食物為主，這隻綠鬣蜥不排除是已棲息在小琉球的綠鬣蜥受驚嚇後才跳到海裡。屏東縣府農業處則回應，縣府持續捕捉綠鬣蜥，今年至上週五已捕捉逾9000隻，去年全年捕獲近2萬隻，去年小琉球捉到4隻，今年到十月也捕捉4隻。

小琉球海域驚現綠鬣蜥潛水游泳，且牠還能趴在礁岩上蟄伏，疑似要尋找下一個目標點。（小琉球阿貴潛水民宿教練覃櫃提供）

小琉球海域驚現綠鬣蜥潛水游泳，且牠還能趴在礁岩上蟄伏，疑似要尋找下一個目標點。（小琉球阿貴潛水民宿教練覃櫃提供）

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