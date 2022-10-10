收假日屏東社區產業博覽會推野餐盒 在地美食吸引親子共享

屏東社區產業博覽會推野餐盒受到歡迎。（記者羅欣貞攝）

2022/10/10 17:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（10日）雙十連假最後一天，屏東社區產業博覽會安排「全家好屏野餐趣」活動，推出的野餐盒，匯集屏東縣各社區美食，吸引居民全家大小一起參加，坐在屏東公園的草地享用社區特產，為收假日畫上完美句點。

屏東縣政府國慶連假3天在屏東公園舉辦社區產業博覽會，最後一天推出的「全家好屏野餐趣」野餐盒，匯集了萬巒鄉赤山社區、枋寮鄉新龍社區以及內埔鄉隘寮社區等特色美食，有馬告排骨、百香鳳梨冰茶、龍膽壽司、黃荊茶葉蛋、棉花糖巧克力蛋撻等，極具特色且美味。

現場更設置網紅打卡點，讓平時忙於上班、上課的人們，在難得的假期中，於屏東公園裡好好的挑戰闖關任務、享用野餐，好好的療癒、充電，一起挑戰「好屏親子闖關總動員」活動，享受親子同樂時光。

屏東縣長潘孟安表示，國慶連假期間感謝全屏東社區共襄盛舉，在縣府團隊整合下，由40個農再社區帶來多元且豐富的精彩表演、風味小吃、社區產品、特色伴手禮等等，這些都是社區長久以來耕耘的成果，透過2022年屏東社區產業博覽會跟全台灣的民眾分享。

屏東縣政府城鄉發展處農村再生專案推動辦公室表示，屏東社區產業博覽會自辦理以來好評不斷，除具體展現屏縣在農村再生計畫上的成果外，農再社區所展現出的活力、產業力、文化力更是讓人驚豔，更重要的是，屏東社區產業博覽會讓農再社區產品直接與消費者面對面，直接面對市場的挑戰，以開拓農再社區產業多元通路與發展，逐年逐步達成農村社區永續發展目標。

收假日野餐日，親子共享美食與悠閒時光。（記者羅欣貞攝）

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