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    首頁　>　屏東縣

    北返收假 墾丁、台東返鄉車潮下午湧現警疏導

    枋寮警方於枋寮水底寮五岔路口進行調撥措施，預計實施至晚間。（警方提供）

    枋寮警方於枋寮水底寮五岔路口進行調撥措施，預計實施至晚間。（警方提供）

    2022/10/10 17:32

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕國慶連假前2日屏東的好天氣，為墾丁及台東地區皆帶來大量旅遊人潮，被視為全台4大易塞車的枋寮水底寮五岔路口，這3天都是車水馬龍，警方面對收假日不敢大意，車潮自早上就開始浮現，下午2點後更出現每小時逾2000輛的高峰，枋寮警分局總動員啟動疏運措施，並祭出調撥車道。

    警方指出，連假首日及昨天，雖然每小時南下車流多超過2000輛次，員警辛苦執勤疏運下，各路段仍維持一定行車速度，今天更是全力動員來疏導北返車流。

    警方原預估今天北返收假車潮高峰會出現在下午2點至晚間8點，但因車流提早於11點就北出現，因此下午1點48分即開始進行調撥南下內側車道供北上車輛使用，並配合在台1線永翔路口南下實施分流至台17線措施，減少台1線水底寮路口北上車道1個號誌時相，以加速消化水底寮五岔路口北返車潮。

    枋警表示，目前每小時的車次約在2300車次左右，警方除在重要路口規劃「交通快速疏導部隊」待命快速排除交通事故。也建議北返用路人避開車流尖峰時段，警方在此特別呼籲行經車多路段時耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方將加強取締違規車輛，以維護行車安全。

    由於適逢行政院「種樹百里2.0」工程，雖然連假大部分撤除工區，但因路面重刨鋪不佳，整條路行車品質大幅下降，不少用路人是上網po文罵爆甚至向行政院陳情，近期不論警方或是養護單位士氣不振，屏東縣警局長劉印宮則是在連假期間連續至潮州、東港、枋寮及恆春等分局慰問執行交通疏導勤務員警。

    枋寮警方於枋寮水底寮五岔路口進行調撥措施，預計實施至晚間。（警方提供）

    枋寮警方於枋寮水底寮五岔路口進行調撥措施，預計實施至晚間。（警方提供）

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