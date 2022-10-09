萬丹鄉長選舉4搶一 選情複雜變化多

萬丹鄉長選舉競爭激烈。（記者葉永騫攝）

2022/10/09 17:38

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉長選舉在民進黨發生內鬥後選情變化複雜，形成4名參選人競爭的局面，民進黨提名的李麗卿面對退黨的簡天屏及無黨的鄉代李建霖和新人李曜丞的競爭，陷入苦戰，使得選情變化相當大，鹿死誰手，難以預料。

這次萬丹鄉長選舉從民進黨初選開始就爭議不斷，萬丹鄉民代表會主席簡天屏與鄉代表李麗卿參加黨內初選，李麗卿勝出，但卻被質疑在涉及公糧弊案一審判決4年7個月徒刑，恐影響民進黨的觀感，簡天屏退黨參選，使得民進黨內出現分裂的情況，黨內競爭更加激烈，互相攻擊的情況也屢見不鮮，2人誰能獲得更多的認同，勝選的機會就更大。

國民黨這次沒有推出人選，無黨籍的李建霖希望爭取支持，尤其在民進黨分裂的情況下，如果能夠整合爭取到地方南派系統及農會的支持，對選情將有很大的助益。

至於新人李曜丞參選的腳步較慢，沒有派系及黨派的奧援之下，上次縣議員選舉拿下4026 票的成績，這次捲土重來挑戰鄉長選舉，備受各方的期待，是否能夠突破派系的夾殺，打出自己的一片天，中間選民成了他出線的關鍵，這次他更提出8點政見來參選鄉長，正在打不一樣的選戰。

地方人士指出，以往萬丹鄉長選舉不是派系對戰就是黨派對決，這次不是2人對戰，反而是黨內互打、地方混戰，也使得選情目前更加撲朔迷離，鹿死誰手難以預料。

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