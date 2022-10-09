為月經議題倡議發聲 屏東首次由男生兒少代表

社會處劉美淑處長（左1）與兒少代表楊子萱（左2）、黃品策（左3）及沈鈺家（左4）於藝術品「經日」合影。（屏縣府提供）

2022/10/09 11:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年10月11日是台灣女孩日，為呼應國際月經平權運動，屏東縣政府社會處規劃「2022台灣女孩日在屏東-月經『屏』權」展覽，為翻轉傳統月經印象，以更積極和正面的態度倡議並呼應世界潮流，今年由兩位男性國中一年級的兒少代表發起，宣導積極正向的性別平權態度與價值。

首次男性角度發聲，屏縣第九任兒少代表黃品策及沈鈺家，發表「社會議題與實作－國小學生對月經看法與『月經平權』態度」調查成果，他們調查發現，大多數的女學生都有經期來潮時身體不舒服的情形，及初經來時不知道該如何面對的狀況。此外，當面臨月經來時，主要是向學校提出尋求幫助，次要則是尋求家中長輩。

黃品策及沈鈺家表示，「自己是男生，過去對於月經是不清楚的，透過這次調查了解到女生生理期是不舒服跟不方便的，也認識不同種類的生理用品，希望大家能同理與協助女生，不再視而不見與避而不談，期待學校老師或家中的長輩們可以正視月經的議題」。

屏縣社會處長劉美淑表示，屏縣府持續關注並重視月經貧窮及不利處境者交織性議題。考量身心障礙女性相較於經期間更為不便，今年五月二十八日世界經期衛生日，即在屏東縣身心障礙福利服務中心（四樓無障礙照護廁所）首辦設置「悅室」（月事諧音），以衛生用品櫃提供如衛生棉、濕紙巾、毛巾、備用衣物等需要的物品免費使用；另外，在縣內各國中小保健室、社會處所屬物資銀行及各社福館室服務台等，均全面免費提供生理用品，以友善性別行動實踐月經平權措施。

「2022台灣女孩日在屏東-月經『屏』權」展覽即日起至10月30日於青少年中心小聚場展出，與谷慕慕Good Moon Mood團隊及陳欣、鐘苡綾、吳致怡、張瑜庭等藝術家合作，從台灣生理用品發展歷程、月經相關漫畫及繪本、加入形式不一月經藝術創作品、經血服裝及互動體驗遊戲。更有「經血外露－社會實驗影片」，呈現女性日常會發生的事情及大家的反應。此外，本次展覽也結合縣府勞青處培力之大店長店家共同研發以衛生棉、衛生棉條、子宮與陰道口的「經喜餅乾」設計，以逼真寫實的月經食物讓觀展人更有記憶點。只要完成觀展、體驗、滿意度問卷填寫及打卡，即可獲得一份，每日限量提供。

「2022台灣女孩日在屏東-月經『屏』權」展覽即日起至10月30日於青少年中心小聚場展出。（屏縣府提供）

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