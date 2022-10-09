為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    為月經議題倡議發聲 屏東首次由男生兒少代表

    社會處劉美淑處長（左1）與兒少代表楊子萱（左2）、黃品策（左3）及沈鈺家（左4）於藝術品「經日」合影。（屏縣府提供）

    社會處劉美淑處長（左1）與兒少代表楊子萱（左2）、黃品策（左3）及沈鈺家（左4）於藝術品「經日」合影。（屏縣府提供）

    2022/10/09 11:43

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年10月11日是台灣女孩日，為呼應國際月經平權運動，屏東縣政府社會處規劃「2022台灣女孩日在屏東-月經『屏』權」展覽，為翻轉傳統月經印象，以更積極和正面的態度倡議並呼應世界潮流，今年由兩位男性國中一年級的兒少代表發起，宣導積極正向的性別平權態度與價值。

    首次男性角度發聲，屏縣第九任兒少代表黃品策及沈鈺家，發表「社會議題與實作－國小學生對月經看法與『月經平權』態度」調查成果，他們調查發現，大多數的女學生都有經期來潮時身體不舒服的情形，及初經來時不知道該如何面對的狀況。此外，當面臨月經來時，主要是向學校提出尋求幫助，次要則是尋求家中長輩。

    黃品策及沈鈺家表示，「自己是男生，過去對於月經是不清楚的，透過這次調查了解到女生生理期是不舒服跟不方便的，也認識不同種類的生理用品，希望大家能同理與協助女生，不再視而不見與避而不談，期待學校老師或家中的長輩們可以正視月經的議題」。

    屏縣社會處長劉美淑表示，屏縣府持續關注並重視月經貧窮及不利處境者交織性議題。考量身心障礙女性相較於經期間更為不便，今年五月二十八日世界經期衛生日，即在屏東縣身心障礙福利服務中心（四樓無障礙照護廁所）首辦設置「悅室」（月事諧音），以衛生用品櫃提供如衛生棉、濕紙巾、毛巾、備用衣物等需要的物品免費使用；另外，在縣內各國中小保健室、社會處所屬物資銀行及各社福館室服務台等，均全面免費提供生理用品，以友善性別行動實踐月經平權措施。

    「2022台灣女孩日在屏東-月經『屏』權」展覽即日起至10月30日於青少年中心小聚場展出，與谷慕慕Good Moon Mood團隊及陳欣、鐘苡綾、吳致怡、張瑜庭等藝術家合作，從台灣生理用品發展歷程、月經相關漫畫及繪本、加入形式不一月經藝術創作品、經血服裝及互動體驗遊戲。更有「經血外露－社會實驗影片」，呈現女性日常會發生的事情及大家的反應。此外，本次展覽也結合縣府勞青處培力之大店長店家共同研發以衛生棉、衛生棉條、子宮與陰道口的「經喜餅乾」設計，以逼真寫實的月經食物讓觀展人更有記憶點。只要完成觀展、體驗、滿意度問卷填寫及打卡，即可獲得一份，每日限量提供。

    「2022台灣女孩日在屏東-月經『屏』權」展覽即日起至10月30日於青少年中心小聚場展出。（屏縣府提供）

    「2022台灣女孩日在屏東-月經『屏』權」展覽即日起至10月30日於青少年中心小聚場展出。（屏縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》月經前的抱佛腳保養法 中醫師授3茶飲+2穴道
    2022/10/04 14:14

    健康網》月經前的抱佛腳保養法 中醫師授3茶飲+2穴道
    健康網》月經一來頭就痛的不得了！ 中醫授2種輔助治療法紓緩
    2022/09/10 20:38

    健康網》月經一來頭就痛的不得了！ 中醫授2種輔助治療法紓緩

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛
    女子MC來坐計程車竟外漏 傻眼行徑曝 網直罵「好噁心」
    2022/09/06 15:29

    女子MC來坐計程車竟外漏 傻眼行徑曝 網直罵「好噁心」
    子宮肌瘤 不一定要開刀
    2022/08/26 05:30

    子宮肌瘤 不一定要開刀
    日換10多片衛生棉仍漏 「缺鐵性貧血」來亂
    2022/07/27 05:30

    日換10多片衛生棉仍漏 「缺鐵性貧血」來亂
    健康網》寶寶也有月經？ 醫：「新生兒假性月經」不必過度擔心
    2022/07/14 19:05

    健康網》寶寶也有月經？ 醫：「新生兒假性月經」不必過度擔心
    疫苗注射後月經異常、淋巴結腫脹 中醫這樣做助恢復
    2022/07/11 17:12

    疫苗注射後月經異常、淋巴結腫脹 中醫這樣做助恢復
    屏東縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播