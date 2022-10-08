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    屏東尾寮山黑熊出沒？影片瘋傳 屏東林管處回應了

    台灣黑熊在屏東尾寮山出沒影片瘋傳。（山友提供）

    台灣黑熊在屏東尾寮山出沒影片瘋傳。（山友提供）

    2022/10/08 22:25

    〔記者葉永騫／屏東報導〕有攀登百岳訓練基地之稱、知名登山步道屏東縣高樹鄉尾寮山，近日登山步道傳出有台灣黑熊出沒，影片在LINE群組瘋傳。屏東縣林區管理處說，影片無法證實發生在尾寮山，反而比較像是高雄真我山林道，但也提醒山友，遇到台灣黑熊一定要安靜且快步離開。

    屏東地方群組及山友群組最近瘋傳一段26秒台灣黑熊影片，只見黑熊在林道悠閒走過，影片隨即停止，拍攝者並沒有靠近，影片傳出時，註明屏東尾寮山發現台灣黑熊。尾寮山是屏東熱門登山步道，更是攀登百岳的山友訓練基地，引起廣泛討論，有人認為地點不是尾寮山，有人則認為尾寮山與高雄茂林連接，以前就有熊出沒的說法。

    屏東林管處說，影片拍攝地點比較像高雄茂林真我山的產業道路，林管處在尾寮山架設的自動照相機目前並未拍攝到台灣黑熊，巡視人員去查看，也未發現有爪痕或糞便等痕跡。未來將再諮詢野生動物專家，在黑熊可能出現的國有林班地範圍增設自動照相機。

    林管處今年也加強保育宣傳，在黑熊出沒訊息的高雄縣桃源區、茂林區及屏東縣霧台鄉等地舉辦了多場講座，宣導如何與野生動物和平相處，但也提醒民眾，若於山林中巧遇台灣黑熊，務必保持鎮靜，請勿尖叫奔跑，以面對黑熊緩慢倒退方式離開；若黑熊有威嚇行為，請揮動手中物品、發出聲響並逐步遠離。

    屏東林管處認為，影片拍到黑熊的地方比較像高雄真我山的林道。（山友提供）

    屏東林管處認為，影片拍到黑熊的地方比較像高雄真我山的林道。（山友提供）

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