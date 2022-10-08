周佳琪競總成立！柯志恩回鄉相挺 謝龍介跨刀助講

國民黨屏東市長參選人周佳琪競選總部成立，舉辦團結晚會，國民黨前主席江啟臣、高雄市長參選人柯志恩到場力挺。（記者葉永騫攝）

2022/10/08 23:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨屏東市長參選人周佳琪競選總部今天成立，舉辦團結晚會，現場擁入近2萬人，前國民黨主席江啟臣、國民黨高雄市長參選人柯志恩、台南市長參選人謝龍介到場力挺。

團結晚會在屏東市仁愛國小前舉行，由前國民黨主席江啟臣授戰旗給周佳琪，寺廟、農民、原住民、婦女等十大後援會也同時成立。江啟臣說，屏東是國民黨艱困的地區，對手抹黑手段不斷，周佳琪是國民黨的新生代好人才，國民黨一定要團結打贏這場選戰。

高雄市長參選人柯志恩首度回屏東故鄉助選，受到鄉親熱情歡迎，她送周佳琪一對宋江陣雙斧，認為周佳琪是國民黨最有戰力的新世代，將捍衛屏東市，為屏東市開創新局。

台南市長參選人謝龍介對於連日來周佳琪受到對手的汙衊攻擊，大抱不平，他請選民要睜大眼睛，千萬不要支持那種用黑函看板攻擊別人、用雙重標準誣陷別人的參選人。

周佳琪的老師、大仁科大副校長黃國光指出，對手對周佳琪人身攻擊，更攻擊周佳琪的母校，他感到非常痛心，周佳琪是品學兼優的好學生，留學國外後回鄉貢獻所學，服務社會大眾，是個有學識、有能力的人才，值得屏東市民託付未來。

周佳琪競選總部成立，舉辦晚會，現場擠滿人潮。（記者葉永騫攝）

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