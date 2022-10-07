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    屏東西市場改建動土 斥資8000萬優化轉型明年10月完工

    屏東市西市場舉行動土典禮。（記者葉永騫攝）

    屏東市西市場舉行動土典禮。（記者葉永騫攝）

    2022/10/07 19:23

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市傳統的西區公有市場拆除重建今天舉行動土典禮，斥資8000多萬元興建為先進、有空調、環境優化的市場，設有停車空間、互動直播室、用餐區等，讓市場創新轉型，縣長潘孟安表示，新的市場將兼具傳統市場人情味及現代化舒適購物環境，民進黨屏東縣長參選人周春米說，她是在西市場附近長大，這裡有滿滿的回憶，希望改造後讓西市場榮景重現。

    屏東市西市場改建工程今天舉行動土典禮，縣長潘孟安、縣長參選人、立委周春米、屏東市代理市長程清水等人都到場參加，預計整個工程在明年10月完工，將規劃為16間店舖、78攤市集，市場內有空調、用餐區，環境綠美化，停車方便，讓人感受有傳統市場的人情味，卻有現代化的舒適環境。

    縣長潘孟安表示，屏東市西市場的改建過程中遭到不少困難及質疑賣地給財團，但是事實勝於雄辯，新的市場將突破舊市場破落髒亂的印象，能讓市民在舒適的環境購物，體驗飲食文化及傳統市場的人情味，並結合網路行銷，提高傳統市場的能見度。

    立委周春米說，她是屏東市大埔的女兒，任職法官時下班後都會來西市場買菜；父親健在時，西市場也是她們家常去吃的海產店，這裡有好多溫馨的回憶，謝謝經濟部以前瞻經費8000元來協助整個市場的重建，期待新市場繼續陪伴我們度過下一個40年。

    屏東市西市場動土典禮，立委周春米（左起）、代理市長程清水、縣長潘孟安到場參加。（記者葉永騫攝）

    屏東市西市場動土典禮，立委周春米（左起）、代理市長程清水、縣長潘孟安到場參加。（記者葉永騫攝）

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