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    沿山公路飆車集團競速吵死人 潮州警送辦33車

    屏185甲線深夜聚集飆仔。（警方提供）

    屏185甲線深夜聚集飆仔。（警方提供）

    2022/10/07 15:29

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州鎮經屏185甲線至來義鄉的屏185線，因道路筆直且夜間沒有砂石車路況較佳，近年出現飆仔在夜間聚集，噪音及安全顧慮引發居民不滿，由於潮州第三公墓就在屏185甲線旁，這群飆仔的行徑被居民諷為「吵死人」，警方今天宣布已將33部車輛送辦。

    警方表示，為遏止危駕車聚於潮州分局轄內沿山公路段競駛，9月25日凌晨時分當時獲報在潮州185甲線往來義鄉路段，聚集大批車輛欲前往沿山公路185線新埤鄉路段競速行駛。

    警方即派員前往查處時，車隊隨即鳥獸散，警方調閱監視器以車追人，已通知第一波涉嫌危駕16名駕駛到案，並將依公共危險罪嫌函送法辦，後續第二波17輛群聚車輛，警方持續依監視畫面通知涉案人員到案函送偵辦。

    潮州分局表示，近期接獲潮州鎮民代議員及民眾反映，稱潮州鎮泗林里深夜時段185甲線路段有飆車族聚集，警方立即指派巡邏車前往處理，飆車車隊看到警車後，就迅速分成兩批車輛往台1線及沿山公路段離去，經警方事後調閱監視畫面清查結果，發現聚集的車隊共33輛車。

    警方根據監視器以車追人，除將涉及競駛的33輛駕駛依公共危險罪嫌送辦外，告發違規罰單共有跨越雙黃線6件、舉發7件變更原有設備等，車輛改裝部分一併將相關資料通報監理站通知到驗。

    潮州分局長簡彥匡強調，沿山公路深夜時段車輛不多，而且路況良好，夜間車遊務必遵守交通規則，維護道路交通安全，車輛改裝噪音影響當地居民安寧，更易造成交通危險，警方持續加強防制取締勤務，嚴正執法，請車遊族切勿以身試法 。

    屏185甲線深夜聚集飆仔。（警方提供）

    屏185甲線深夜聚集飆仔。（警方提供）

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