潘孟安「我屏東我驕傲」 藍營批：光榮感無法轉化為經濟果實

廖婉汝受訪表示，這次海外詐騙事件以屏東最多，而屏東又以原鄉年輕人最多，可看出屏東就業與產業環境未因光榮感而改善。（廖婉汝辦公室提供）

2022/10/07 08:46

〔記者王千豪／台北報導〕距年底大選剩不到2個月，選情進入白熱化階段，擔任國民黨屏東縣黨部主委的立委廖婉汝猛攻縣府施政。廖婉汝說，屏東縣長潘孟安雖執政8年，並獲得五星級縣長的個人高滿意度，但「我屏東我驕傲」的光榮感無法轉化為經濟果實，民生無實質改變。

廖婉汝表示，這次海外詐騙事件以屏東最多，而屏東又以原鄉年輕人最多，可看出屏東就業與產業環境未因光榮感而改善。儘管縣府藉由中央的前瞻預算改善觀光景點或舉辦活動，但「我屏東我驕傲」的光榮感卻無法轉化為經濟果實，民生無實質改變。

廖婉汝提及，民進黨執政後，縣府配合中央將很多工業區劃改為科技園區，然而科技園區的設立尚未帶動地方就業發展，反而先造成地方房價上漲，屏東在地人買房越來越困難。

廖婉汝批評，屏東因幅員遼闊，地方需要有南北動向的交通規劃，尤其恆春半島民眾為尋求醫療資源，須花費更多交通費用至外地就醫，長期下來是不小負擔。雖然政府宣布將高鐵南移到屏東，但對民眾來說仍然遙遙無期，需要等待10年以上的時間。而地方長期反映興建快速道路的需求，縣府卻未向中央反映、爭取預算，來解決南北差異。

談及屏東縣長選舉，廖婉汝分析，屏東長期由民進黨執政，民進黨歷任縣長都藉由行政資源來經營政黨與派系利益，獲得初選提名者也被認為必然能執政，所以由初選的過程可看出內部派系角力分裂愈發嚴重，可以看到民進黨在屏東的分裂現象。

廖婉汝說，經過多年的反省與改革，國民黨也漸漸提出更為有感、務實，並與民眾站在一起的方針。她指出，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉長期在地方經營，希望為鄉親拚好日子、讓屏東出頭天的心情，相信將能夠在團結各地黨籍民代與支持者的努力下，有機會讓屏東再現藍天。

不過，廖婉汝也坦言，民進黨在屏東執政25年，對國民黨來說就是艱困選區，尤其國民黨又面臨黨產會追殺、帳戶被查封，人力、物力及經費等資源不足下，只能多靠地方民代職務捐或募捐狀況才能支撐。

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