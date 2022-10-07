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    買隻企鵝回家養？海生館公開標售企鵝資格看過來

    海生館公開標售企鵝。（資料照）

    海生館公開標售企鵝。（資料照）

    2022/10/07 07:23

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國立海洋生物博物館昨日貼出標售36隻非保育類企鵝的公告，包括巴布亞企鵝24隻、頰帶企鵝6隻、阿德利企鵝6隻，許多眼尖民眾上網看到，直呼「快來團購企鵝回家養！」不過館方強調「休但幾咧！」投標資格得是相關同業才能競標，可不能帶回家裡冰箱飼養；當地民眾也笑說，原來企鵝成為梅花鹿之外最成功的復育物種了。

    這項標售企鵝公告，被張貼在海生館的官網上，限定投標資格廠商登記或設立證明須為野生動物飼養業、批發業，符合動物法規而持有動物者，也要提供飼育場地及環境清單，預計10月27日下午進行公開標售，押標金及履約保證金都是100萬元。

    有民眾發現後，立刻上網搞笑「揪團」，認為養狗、養貓、養梅花鹿都不夠潮，在台灣帶一隻企鵝到路上溜溜，保證馬上成為注目焦點。

    經營海生館的海景公司則表示，近年海生館不斷復育下，巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝等3物種，每年都有生小寶寶，數量也越來越多，海生館已經無法展示那麼大量的企鵝，提供給友館，過去也曾經有標案，只是沒有特別上網公告，不過想帶企鵝回家養，一般民眾光有冷度夠高的冰箱也是不行，得要符合資格才行。

    海生館公開標售企鵝。（資料照）

    海生館公開標售企鵝。（資料照）

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