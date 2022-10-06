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    首頁　>　屏東縣

    李清聖正義之聲助選團開講 蘇巧慧、林靜儀南下屏東助攻

    李清聖（中）正義之聲助選團開講，立委蘇巧慧（右）、林靜儀（左）南下屏東助攻。（李清聖競選總部提供）

    李清聖（中）正義之聲助選團開講，立委蘇巧慧（右）、林靜儀（左）南下屏東助攻。（李清聖競選總部提供）

    2022/10/06 21:35

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕選情激烈，民進黨屏東市長參選人李清聖「正義之聲助選團」今晚（6日）出擊，邀請立委蘇巧慧、林靜儀等名人助選，展現氣勢，盼能為民進黨創造首次屏東市長勝選的光榮紀錄。

    民進黨自創黨以來已在屏東市長選舉接連8次落敗，從無勝選紀綠，其中李清聖是唯一落選後再度參選的參選人，捲土重來的他規畫「正義之聲助選團」，盼仿效擊敗台中顏家的模式，透過名人助選引發市民關注，炒熱選情。

    繼屏東市出身的行政院長蘇貞昌、曾擊敗顏家的前立委陳柏惟助選後，李清聖今天請來屏東市子弟蘇巧慧、在台中海線立委補選重創顏家的林靜儀2位立委助選，2人今晚連趕屏東市公館天后宮、林仔內永安殿、新生里天聖宮3場說明會助選；屏東縣長參選人周春米立委也趕場助選，請鄉親支持她與李清聖。

    蘇巧慧說，身為屏東的女兒，看到最近幾年在中央與縣政府共同努力下，脫胎換骨，甚感欣慰，可惜到了基層市公所卻斷掉，實在可惜；屏東市從來沒有民進黨的市長，請支持優質清廉的李清聖當市長，帶給屏東市更大的發展。

    林靜儀說，她的選區過去從來沒有勝選過，直到本屆立委接連打敗顏家，相信屏東市只要有信心，一定能夠勝選。

    李清聖指出，日前蘇貞昌院長返鄉為他助選呼籲屏東市鄉親「選賢與能」，蘇院長闡述「賢」就是要正派不歪哥，「能」就是有經驗會做事，唯有清廉的人才能安心的做事。

    李清聖正義之聲助選團今晚開講，3場說明會熱鬧展開。（李清聖競選總部提供）

    李清聖正義之聲助選團今晚開講，3場說明會熱鬧展開。（李清聖競選總部提供）

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