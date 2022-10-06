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    首頁　>　屏東縣

    媽祖遶境竟有痴漢！男伸鹹豬手襲臀妙齡女 被拍下PO網

    網友拍遶境，意外發現1名身穿藍綠色上衣的男子疑似趁人潮擁擠，對身材曼妙長髮女子伸鹹豬手摸臀。（記者陳彥廷翻攝）

    網友拍遶境，意外發現1名身穿藍綠色上衣的男子疑似趁人潮擁擠，對身材曼妙長髮女子伸鹹豬手摸臀。（記者陳彥廷翻攝）

    2022/10/06 19:05

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮朝隆宮供奉的媽祖「蝦米媽」日前遶境時，竟有男子趁人多，涉嫌伸鹹豬手性騷擾1名長髮妙齡女子臀部，警方指出，並未接獲報案，但男子行為惡劣，將主動調查。

    10月2日晚間，「蝦米媽」遶行完東港，要回朝隆宮入廟安坐時，許多民眾在廟埕爭睹，拿手機拍攝，竟有人趁亂偷摸女子臀部。

    有網友檢視當天影片，意外發現1名身穿藍綠色上衣男子疑趁著人潮擁擠，對1名身材曼妙的長髮女子出手摸臀，影片PO出引發熱議。

    警方說，當天並未接獲相關報案，根據民眾PO網影片側錄畫面，遶境隊伍進入朝隆宮時，現場民眾眾多，一身穿藍綠色上衣男子疑似趁機對1名長髮女摸臀。

    東港警分局說，有關網友反映內容，分局甚為重視，雖未接獲被害當事人報案，仍主動調查、調閱路口監視器畫面，立即查明嫌疑人身分予以約制、告誡。

    東港警分局長張世儒呼籲，務必尊重他人的身體自主權，如遇性騷擾情形，應勇於說不，並尋求警方協助，警方除了加強性騷犯案熱點的見警率外，也會隨時檢測照明設備及監視錄影器是否能正常運作，將社會安全網再強化，防範類似隨機性騷擾事件發生。

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