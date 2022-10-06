環台賽》台灣奪團隊總冠軍 大鵬灣賽道看似簡單卻隱藏難度

中華代表隊賽前信心爆棚，全力直接團體總成績第一。（記者陳彥廷攝）

2022/10/06 19:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2022國際自由車環台公路大賽最後一站今天於屏東縣境內的大鵬灣國家風景區舉辦，15支洲際車隊共26個國家的選手在此爭奪冠軍，由台灣「自由車一哥」馮俊凱與盧紹軒兩位老將所帶領的台灣隊不負眾望，首度將團體賽冠軍留在台灣。

屏東縣政府表示，今年因應「屏鵝公路種樹百里2.0」，往年的大部分路段皆進行大小程度不等的刨鋪整修，為確保選手安全及用路人權益，屏東縣站賽事路線因此移師回到大鵬灣環灣道路內舉辦。

整個賽道僅的集中在大鵬灣國際休閒特區往濱灣公園碼頭騎往跨海大橋再繞回起點，每圈約12公里，共繞行12圈，總長度則設定為156公里，雖然看似為單純繞圈賽，除了設有3個衝刺點，實際上更因台灣唯一的「開啟橋」鵬灣大橋而設置3個登山點，選手要在短短的280公尺爬升至22公尺海拔，加上屏東炎熱的天氣及側向的海風，隱藏於平坦道路的難度更是考驗選手體、耐力及衝線技巧。

歷經去年因疫情而停辦，今年也延期至9、10月舉行，但今天早上國境之南艷陽依舊高照，賽事急速升溫，而這場被登錄為國際自由車總會（UCI）2.1級的頂尖賽事，共吸引來自比利時、西班牙、奧地利、法國、美國、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、日本新加坡、韓國及台灣計15支洲際車隊、120多位國際好手共同參與。

中華代表隊由「自由車一哥」馮俊凱與盧紹軒兩位老將與新生代好手杜志濠等人代表台灣隊出賽，也象徵國家隊生力軍輩出，新世代好手將全力為台灣奮戰。

賽事早上由大鵬灣國家風景區管理處長許主龍及主辦單位執行長、貴賓鳴槍下騎「跑」，眾家選手立刻卯足騎行，媒體於現場攝影都能感受到選手騎行所帶來的勁風，在經過一整個早上的全力騎行後，最後罕見的由來自馬來西亞的SALEH Mohd Harrif奪下單站冠軍。

台灣隊部分，一哥馮俊凱雖以分站排名第11名作收，但累積的成績仍披上本站最佳亞洲運動員的藍杉，台灣隊團體總成績更是大放異采，以46時34分24秒的總成績領先群雄，創下史上首座團體成績第一的歷史。

2022國際自由車環台公路大賽屏東站6日上午登場，來自26國的120多位國際好手在大鵬灣繞行12圈拚勝負。（記者陳彥廷攝）

參賽選手每圈都要挑戰於280公尺爬升22公尺海拔的鵬灣大橋 也被列為登山點。（記者陳彥廷攝）

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