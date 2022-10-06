國慶連假避開種樹百里2.0施工路段 屏警建議開車這樣走

屏東警分局提醒用路人連假期間可避開種樹百里2.0施工路段。（屏東警分局提供）

2022/10/06 15:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國慶連續假期即將到來，屏東警分局針對可預期的返鄉出遊人潮嚴陣以待，在屏東市、麟洛鄉等周邊景點規劃交通疏導措施，並提醒用路人行經屏鵝公路種樹百里2.0施工路段時，可提早改道行駛替代道路。

屏東縣警局屏東分局表示，「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0專案」，目前麟洛鄉施工路段進行到台1線400.5K至402.6K處，其中屏東市民生路東路與瑞光路口至麟洛鄉中山路與民族路口之間路段，實施夜間（晚間7時至隔日清晨7時）施工，其餘路段連假期間不停工，屏東警分局提醒民眾，如有行經施工路段，可提早改道行駛替代道路：瑞光路、香楊路、成功路、民族路，以避免塞車耽誤行程，影響出遊興致。

屏東警分局也以屏東市主要景點為主，提供停車資訊，在屏東縣民公園部分，汽車若由​和生路（台1線）來，停放附設小汽車停車場（含8格遊覽車停車格）；若從屏東工業區來，停放於工業六路附設小汽車停車場；若由復興路（台27線）來，可停放於台糖街路邊停車場。若騎乘機車​，由復興路/復興南路（台27線）來，可停放於附設機車停車場；從屏東工業區來，可停放於工業六路附設機車停車場：若由台糖街來，可停放台糖街路邊機車停車場。

在屏東勝利星村部分，園區周邊勝利路、中山路、青島街都設有汽、機車路邊停車格，汽車可停放博愛路與青島街口的屏東勝利星村停車場、以及忠孝路與青島街口的青創聚落路外停車場，另有周邊替代停車場可供停放；而機車則可停放位於勝利路與重慶路的機車停車場。

屏東縣警局交通隊也補充，屏鵝公路種樹百里2.0工程，在第二工區的部分，即遊客車潮會經過的主要幹道，包括新埤、南州段以南至恆春等路段，國慶連假將會暫停施工。預估連期假期南下車潮首日會超過3萬輛次。

屏東市主要景點停車資訊。（屏東警分局提供）

屏東市主要景點停車資訊。（屏東警分局提供）

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