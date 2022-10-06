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    首頁　>　屏東縣

    奇招！屏東選將確診 平板遠距掃街笑翻選民

    李世斌透過助理以平板遠距拜票。（屏東縣議員李世斌服務處提供）

    李世斌透過助理以平板遠距拜票。（屏東縣議員李世斌服務處提供）

    2022/10/06 10:25

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕地方公職人員選舉競爭激烈，屏東縣議員第一選區（屏東市）25人搶12席，尤其新人輩出，老將不敢大意，力拼六連任的民進黨參選人李世斌本週確診武漢肺炎，即使居家照護也不敢閒著，競選團隊帶著平板電腦，讓他透過視訊向選民遠距拜票，奇招讓鄉親看了忍不住哈哈大笑，不但多和他哈啦兩句，也祝他早日康復。

    李世斌表示，他是在本月初確診，但每天下午早已都排定掃街行程，競選團隊決定照原訂行程進行，當他的分身拜票，他本人則透過平板視訊連線，向選民請託，結果效果還不錯，鄉親還會和他聊天，確診過的還分享保養祕訣，提醒他多喝水，要養精蓄銳多休息，他每天下午視訊拜票約2小時，因為症狀很輕微，所以並沒有造成體力上的負擔。

    李世斌也每天在臉書跟鄉親分享居家照護的日子，他自嘲「暫時退居二線議員」，也請鄉親放心，服務處同仁每天都快篩，除了他之外均無確診，公務都以手機聯絡，確保服務不中斷。

    「這個星期日（9日）就可以出關了！」，李世斌指出，其實今天（6日）快篩已經是陰性了，恢復得不錯，期待出關後親自向選民請託，畢竟自己的人頭出現在平板螢幕，又讓助理拿在胸前，「看起來就是怪怪的」，本人和鄉親面對面才是最有溫度的。

    李世斌透過助理以平板遠距拜票，畫面十分有趣。（屏東縣議員李世斌服務處提供）

    李世斌透過助理以平板遠距拜票，畫面十分有趣。（屏東縣議員李世斌服務處提供）

    李世斌透過助理以平板遠距拜票，畫面十分有趣。（屏東縣議員李世斌服務處提供）

    李世斌透過助理以平板遠距拜票，畫面十分有趣。（屏東縣議員李世斌服務處提供）

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