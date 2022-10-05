潮州延平路黃昏市場解塞車 T字路口將增設紅綠燈

潮州大型黃昏市場帶來許多車流，警方統計車禍事件數略微增加。（記者陳彥廷攝）

2022/10/05 23:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州鎮延平路是鎮內通往88快速公路竹田交流道最重要南北向幹道，平時就已車水馬龍，不過，7月底延平路上遷來黃昏市場，又帶進更多車流，雙向各1快1慢路幅不敷使用，道安會議將於無名T字路口增設紅綠燈。

私有大型黃昏市場7月從潮州鬧區遷移到延平路北端一處佔地廣大的基地，但不論左右轉，要進入的車輛常會造成後方車輛需減速閃避，造成不同程度的回堵壅塞。黃昏市場基地在路的西側，又以北上再左轉進市場的機車數量暴增最多，警方也發現當地路段車禍略微增加。

不少居民下班尖峰時間常與採買車輛交織，被塞在車陣中，怨聲載道，公所和警方飽受抨擊，公所繪製替代道路懶人包盼能減低民怨，警方一度派員紓導，也數度現勘，向黃昏市場建議調整動線，市場則回應希望能架設紅綠燈。

警方說，路段亂象已多有民眾反映，警方也發現車流增加現象，已不只一次在道安會議討論，現行並無替私有市場架設紅綠燈的規定，要減少車流交織的作法就是杜絕北上左轉進入市場的車流，南下車流則採順進順出模式，未來將全線畫雙黃線，在市場入口前方再架設軟質分向桿。

道安會議現勘後做出結論，將在更北側無名T字路口增設紅綠燈，警方說，若最後確定要增設紅綠燈，未來延平路一路從黃昏市場南邊的北門路口、北邊的無名T字路口及最北側的太平路600巷路口的紅綠燈將連鎖控燈，管理車流。據悉，黃昏市場10月開始啟用市場後方的機車停車場，機車族可從華巖路出入。

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