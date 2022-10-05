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    搶救香蕉！台灣香蕉研究所 推青蕉蘿蔔糕、青香蕉薯條

    青香蕉變成美食！蕉研所推青蕉蘿蔔糕、青香蕉薯條。（記者羅欣貞攝）

    青香蕉變成美食！蕉研所推青蕉蘿蔔糕、青香蕉薯條。（記者羅欣貞攝）

    2022/10/05 17:01

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕香蕉上月傳出價格崩盤，一度啟動去化機制；為替香蕉找更多出路，台灣香蕉研究所今年研發推出青蕉蘿蔔糕、炸青香蕉薯條，新鮮吃法十分吸睛；青蕉蘿蔔糕推出2天就賣出2百多條。

    台灣香蕉研究所所長邱祝櫻表示，香蕉在不同的熟度，都能有不同的吃法，風味多變，今年特別創新研發「青蕉蘿蔔糕」，將青蕉結合傳統美食蘿蔔糕，製作過程中，在來米的澱粉與青香蕉的澱粉加熱融合，並保留些許細塊青蕉果肉，讓青蕉蘿蔔糕風味更加柔和細緻、口感Q彈有咬勁。

    邱祝櫻表示，青蕉蘿蔔糕使用的青香蕉沒有黃熟香蕉的甜味，富含抗性澱粉及膳食纖維，青蕉蘿蔔糕採用蕉研所自行栽種的產銷履歷驗證青香蕉，確保產品安全無虞、不添加防腐劑。

    炸青香蕉薯條則有兩種口味，原味與胡椒鹽口味，將青香蕉去皮之後切成長條狀，再裹粉下鍋油炸，微帶甜味，口感獨特，近日在旗山香蕉文化節中擺攤試賣，十分受到消費者歡迎。

    蕉研所表示，青蕉蘿蔔糕與板田實業合作推出，已經在「台灣好農」平台上市接受網路預訂；青香蕉薯條還在洽談量產合作案，希望很快也能上市。

    財團法人香蕉研究所位於屏東縣九如鄉，成立於1970年，以研究改進香蕉生產與運銷，促進台灣香蕉產銷事業發展為宗旨，研究範圍包括香蕉病蟲害防治、香蕉品種改良、香蕉健康種苗培育技術研發、肥培管理及採收集運的改善、與蕉農教育。

    青蕉蘿蔔糕、青香蕉薯條在市集試賣狂吸人氣。（記者羅欣貞攝）

    青蕉蘿蔔糕、青香蕉薯條在市集試賣狂吸人氣。（記者羅欣貞攝）

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