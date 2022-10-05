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    首頁　>　屏東縣

    文宣戰變法律戰！屏東市長選舉互槓 周佳琪告李清聖

    民進黨屏東市長參選人李清聖（左）指文宣內容可受公評，並指控派發文宣人員遭威脅。（記者羅欣貞攝）

    民進黨屏東市長參選人李清聖（左）指文宣內容可受公評，並指控派發文宣人員遭威脅。（記者羅欣貞攝）

    2022/10/05 17:47

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市長選舉文宣戰打得火熱，民進黨屏東市長參選人李清聖今天（5日）指控，委託派報公司發送他具名的文宣，派送人員竟遭威脅，致5萬份文宣發不出去；國民黨屏東市長參選人周佳琪陣營反擊，指李陣營利用半夜偷偷散發文宣，企圖抹黑周佳琪，已直接向警局正式提告，並未與任何派報生有接觸。

    國民黨屏東市長參選人周佳琪競選服務處發言人王慧玲今天（5日）指出，對手散發的文宣內容張冠李戴、惡意連結、嚴重不實，指稱周佳琪父親的周典論與縣議員周碧雲是叔姪關係。事實上，當事人與媒體均已澄清兩人非叔姪關係；李清聖明知不實，還刻意抹黑。

    此外，周佳琪媽媽從未擔任屏東縣婦女會理事長職務，對手卻稱「母傳女」，故意誤導，傳播不實之事。文宣稱前「兩棒」國民黨籍屏東市長都涉及貪污，周佳琪為「第三棒」，這是惡意連結、虛構不實之事。

    周陣營發言人王慧玲指出，光是以上兩點，加上日前對手在屏東市區掛的黑函看板，對手已構成選罷法第104條之選舉誹謗罪、刑法第310條誹謗罪，意圖使人不當選。

    民進黨屏東市長參選人李清聖今天（5日）則指控，他委託派報公司分送具名的文宣海報，但昨天派報公司反映，有幾位派報人員受到威脅，被要求立即停止發送，派報公司考量員工安全，決定停止發送。

    李清聖表示，文宣內容屬實、評論合情合理，有他具名簽署以示負責，可光明正大發送，但或許有人不敢面對檢驗，因此干擾派報進行。他譴責黑手介入干擾合法的選舉，將設法將剩餘的海報儘速發放到每個家戶，而且還會加印，讓屏東市民檢驗公評。

    李清聖陣營委託的律師毛鈺棻表示，選戰應使用合法方式，任何人不能以強制脅迫的手段，妨害他人行使權利，否則就有刑法304條強制罪的問題。

    對此，周佳琪競選服務處稍後指出，服務處僅單純前往警局報案，根本未與任何派報生有接觸。

    國民黨屏東市長參選人周佳琪競選服務處發言人王慧玲表示，僅單純前往警局報案，根本未與任何派發文宣人員有接觸，對手指控恫嚇派報生，是刻意栽贓。（記者羅欣貞攝）

    國民黨屏東市長參選人周佳琪競選服務處發言人王慧玲表示，僅單純前往警局報案，根本未與任何派發文宣人員有接觸，對手指控恫嚇派報生，是刻意栽贓。（記者羅欣貞攝）

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