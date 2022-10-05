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    半島歌謠祭開新面！10/15古城民謠時尚秀 夏川里美獻唱

    古城上的時裝秀。（屏縣府文化處提供）

    古城上的時裝秀。（屏縣府文化處提供）

    2022/10/05 13:49

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕百年古城化身為時尚走秀舞台，2022半島歌謠祭將於10月12日至16日在恆春北門廣場登場，今年主場與國際時尚設計師Daniel Wong合作，10月15日晚間7點展演一場別開生面的民謠時尚秀，並邀請日本心靈歌姬-夏川里美與傳藝師同台演出，讓民謠文化走向國際，與世界音樂串連。

    今年的半島歌謠祭以「我的半島生活PATTERN」為主題，從老調新聲和世界音樂出發，跨界與國際時尚設計師Daniel Wong合作《民謠時尚秀》，邀請到30位素人身著Daniel設計的服裝，呈現各自的生活樣貌。

    Daniel Wong團隊以半島民謠、常民文化、環境文化為靈感規劃出一場在古城上的時裝秀「島嶼狂想曲」。Daniel以海洋、風、島嶼三個面向闡述恆春之美，狂想而出屬於恆春獨特的城鎮絮語。時尚走秀節目配樂，邀請到同根生樂團改編民謠，重新詮釋走秀音樂，呈現民謠暨時尚又在地的文化特色。

    文化處說，10月15日當晚另一個亮點，特別邀請日本歌姬夏川里美首度到屏東演出，不僅因為恆春半島和日本沖繩的生活文化背景相似，她與音樂製作人共同挑選最適合半島歌謠祭之曲風及曲目，包括最受歡迎的「涙そうそう（淚光閃閃）」、「花」、「愛喲、愛喲」等多首膾炙人口曲子，同時與民謠傳藝師合唱《雨夜花》和《四季春》，更能呈現世界音樂的相容性。

    今年還有許多節目包括《民謠大賽》、《民謠詩劇場》、《老調新聲》等，《民謠詩劇場》的劇本邀請台灣傳統戲曲專家游源鏗老師編導，以阿公阿嬤的人生經歷為舞台劇故事內容，演員橫跨老中青三代，由阿公阿嬤演唱老調，年輕歌手演唱加入新元素的部分。

    老調新聲的演出，分別邀請到百合花、漂流出口和浮可泰改編民謠首度演出，來自澳洲的Caiti Baker和泰武古謠傳唱隊還有跨國合作的歌曲演出。活動訊息請上屏東縣政府文化處官網與官方臉書、「島上寫歌」粉絲團查詢。

    古城上的時尚民謠音樂會。（屏縣府文化處提供）

    古城上的時尚民謠音樂會。（屏縣府文化處提供）

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