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    首頁　>　屏東縣

    因應國慶連假旅遊車潮 屏東縣交通疏導措施出爐

    因應國慶連假旅遊車潮，屏東縣公布交通疏導措施。（屏東縣警察局提供）

    因應國慶連假旅遊車潮，屏東縣公布交通疏導措施。（屏東縣警察局提供）

    2022/10/05 10:21

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕國慶日3天連續假期將於10月8日（星期六）至10月10日（星期一）展開，進入秋天後各地天氣轉涼，預期許多民眾會南下墾丁戲水，享受暖陽、碧海與藍天，為疏解龐大旅遊車潮，屏東縣警察局規劃各種交通疏導管制措施外，也製作易壅塞路段替代道路指引圖，透過簡易圖片讓民眾預先了解替代道路，確保民眾快樂出遊、順暢返家。

    屏東縣警察局表示，今年國慶連假針對臺1線及臺26線等易壅塞路段，啟動「智慧號誌交控系統」，由電腦偵測車流量，達到屏鵝公路沿線長綠號誌疏解車流，也規劃交通崗員警至各重要路口機動疏導；考量道路容量有限，將視車流量機動實施調撥車道及車輛分流措施，並規劃相關替代道路供民眾行駛，南下旅遊可於國道下林邊交流道走臺17線南下，欲續行至墾丁的民眾可以於臺26線海口（長灘飯店前）改道濱海景觀公路；北返則可改道行駛縣道185（沿山公路）上國道南州交流道北上，上述替代道路皆有設置導引牌，請民眾遵循警察指揮及導引牌指引。

    屏東各觀光景點如萬巒豬腳街、墾丁大街、縣民公園及勝利星村創意生活園區，皆有規劃員警於週邊重要路口指揮疏導車流及加強取締違規停車，請民眾將愛車停於停車場，勿違規停車影響用路人行車安全，以降低交通事故發生；另為確保車流順暢，警局編排「交通快速疏導部隊」，由員警騎乘大型重機車於等易壅塞路段機動疏導及事故迅速排除，降低車流因交通事故回堵情形。

    警局呼籲民眾出遊時請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東好交通APP」即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段，才能縮短路程時間，如遇易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進，以維護行車安全及順暢。

    屏東縣警察局製作易壅塞路段替代道路指引圖。（屏東縣警察局提供）

    屏東縣警察局製作易壅塞路段替代道路指引圖。（屏東縣警察局提供）

    屏東縣警察局製作易壅塞路段替代道路指引圖。（屏東縣警察局提供）

    屏東縣警察局製作易壅塞路段替代道路指引圖。（屏東縣警察局提供）

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