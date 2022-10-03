東方聖母與西方天使同天繞境 在東港街頭擦身邂逅

東港天主堂的主保聖彌額爾總領天使與東港朝隆宮蝦米媽巡安護境文化祭的繞境神轎隊伍擦身而過，東西方宗教就在東港街頭邂逅。（民眾提供）

2022/10/03 23:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東西方宗教信仰在屏東縣東港街頭「狹路相逢」！台灣三媽之一的東港朝隆宮媽祖「蝦米媽」近期正舉辦巡安護境文化祭，巧合的是，東港天主堂也正好舉辦「主保遊行」，東、西方信仰的神像繞境隊伍在東港街頭巧遇、擦身而過，雙方信徒見狀紛紛拿起手機拍照，讚頌這場「東西方神明的街頭邂逅」令人覺得既友善又溫馨。

東港朝隆宮媽祖「蝦米媽」舉辦巡安護境文化祭，今天（3日）送返小琉球朝天宮的「朝成媽」回島，兩年一度的熱鬧遶境圓滿落幕，但今年因為迓媽祖延後舉行，竟意外促成這場可說是史無前例的東方媽祖和西方天使在街頭會面的盛事，原來在繞境最後一天，東港天主堂也舉辦「主保遊行」，兩隊伍雖有人數落差，但在路線重疊並擦身而過，是令信徒看得嘖嘖稱奇。

東港天主堂於1960年落成，義籍神父歐大福2019年到任後，於2020年籌畫「主保遊行」，這場等同於西方繞境的聖事，在主保生日前後舉辦，今年正好選在10月2日，歐大福說，主保是每個教堂建堂時開教神父所選擇的聖人，東港天主堂的聖人就是三大總領天使的聖彌額爾。

歐大福表示，「主保遊行」在義大利很常見，但在台灣卻很少見，希望將這個熱鬧程度不輸台灣民俗宗教繞境的天主教文化帶進台灣，與東方的神明媽祖在路上相遇是美麗的意外，也是很神奇的體驗，這是很好的宗教交流，也向高雄教區主教分享，獲得極高評價，他說，天主教極力促進與不同宗教的交流，像接下來高雄教區還要到佛光山參加路跑。

朝隆宮副董事長黃奇男則說，兩年前巡安護境文化祭因疫情停辦，今年又因疫情延期，好事多磨竟促成與西方天使在街頭上相遇的奇景，認為宗教本意都是勸人為善，這樣的交流方式實在是相當殊勝，也展現東港海港城市的高度文化兼容，但未來巡安護境文化祭可能回復到農曆三月舉辦，媽祖與天使的邂逅將成絕響。

東港天主堂的主保聖彌額爾總領天使與東港朝隆宮蝦米媽巡安護境文化祭的繞境神轎隊伍擦身而過，東西方宗教就在東港街頭邂逅。（民眾提供）

東港天主堂的主保聖彌額爾總領天使與東港朝隆宮蝦米媽巡安護境文化祭的繞境神轎隊伍擦身而過，東西方宗教就在東港街頭邂逅。（民眾提供）

東港天主堂的主保聖彌額爾總領天使與東港朝隆宮蝦米媽巡安護境文化祭的繞境神轎隊伍擦身而過，東西方宗教就在東港街頭邂逅。（民眾提供）

東港天主堂的主保聖彌額爾總領天使與東港朝隆宮蝦米媽巡安護境文化祭的繞境神轎隊伍擦身而過，東西方宗教就在東港街頭邂逅。（民眾提供）

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