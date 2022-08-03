天熱來吃潮州燒冷冰 圓環裝設科技執法事故量大減

潮州燒冷冰圓環。（記者陳彥廷攝）

2022/08/03 23:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣警方去年將科技執法佈建入非市區的鄉鎮，其中潮州鎮就有3處，潮州警分局今天公佈上半年轄區的事故數量，架設有科技執法的路段肇事件數大幅降低，其中鎮內繁忙的新生沿線就僅為2020年同期的8分之1。

潮州分局統計顯示，今年上半年度十大易肇事路段共發生284件交通事故，前3名集中於潮州鎮鬧區，件數第一為潮州鎮光春圓環21件，其次為延平路與朝昇路口的12件，著名「燒冷冰圓環」的建基圓環則發生10件排名第三。

其中，警方所佈建的科技執法取締違停包括建基圓環、延平及朝昇路口、新生路部分路段，新生路沿線上半年發生7件事故，雖未名列前茅，但亦榜上有名。

警方指出，去年並未進行統計，但再與兩年前相比，事故件數是大幅減少，像是延平、朝昇路口從2020年的57件大幅下降至12件，僅約6分之1，建基圓環則是從47件降至10件，新生路沿線更是從56件下滑到7件，僅8分之1；而未設置科技執法的光春圓環，兩年來事故件數持平，分為22件、21件。

警方表示，平常多所進行安全宣導生效，科技執法減少違停，進一步減少道路路幅遭佔用的情況，因此能夠讓道路更暢通，車禍件數大幅減少，警方也呼籲，為降低交通事故發生率，將邀集權責單位會勘擬定交通工程改善措施，至於建基圓環及光春圓環，呼籲駕駛人行經易肇事路段或進入圓環時務必讓圓環內車輛先行，以策安全。

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