屏東+651 8/6屏東火車站莫德納隨到隨打

本週六（8月6日）上午在屏東火車站有莫德納隨到隨打服務。（屏縣府提供）

2022/08/03 17:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（3日）新增651例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，縣府提醒，疫情雖呈緩降趨勢，BA.5社區感染風險仍在，呼籲民眾出遊應落實防疫，未完成新冠疫苗施打的民眾應儘快施打。8月6日（週六）上午8點到11點，在屏東火車站設有莫德納疫苗隨到隨打站。

屏縣衛生局表示，目前國內滿6個月以上民眾皆可施打新冠疫苗，也已開放50歲以上民眾第三劑滿5個月後第四劑疫苗施打，提醒接種疫苗可降低因感染造成的重症、住院或死亡風險，尤其針對重症風險較高的長者、慢性病患及有自體免疫疾病等高風險族群，第四劑疫苗具有保護效果，只要身體健康狀況許可，經醫師評估後，請民眾儘速完成疫苗施打。

另外，確診病人在疾病逐漸痊癒後，多種健康影響可能會持續存在，最常見的症狀包括疲倦、呼吸困難、胸痛、關節痛、咳嗽、認知功能障礙、睡眠障礙等。衛生局提醒確診者在解除隔離後6個月內，如出現多種急性感染後徵候群症狀，可攜帶健保卡及解隔離證明文件前往染疫康復者整合門診尋求專業協助。

屏東縣有5家醫院開設COVID-19染疫康復者整合門診，分別為部立屏東醫院、寶建醫院、安泰醫院、枋寮醫院及南門醫院，民眾可經由醫師專業判斷，接受跨科別「整合門診」或「住院整合照護」服務，請民眾視自身健康狀況事先預約。

衛生局統計，今天（3日）公告確診651人，快篩陽判確診604人，佔確診量的92.8%；全縣居家隔離現管人數834人，解除隔離286人；居家照護累計12萬9454人，解除12萬6163人，現管3291人。

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屏縣8月3日新增651例本土確診。（屏縣府提供）

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