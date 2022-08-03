中國軍演離小琉球最近處不到10公里 距枋山約16公里

若天氣晴朗，於枋山海岸亦可眺望小琉球。（記者陳彥廷攝）

2022/08/03 17:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕美國眾議院議長裴洛西來台訪問，中國解放軍卻計畫自4日至7日在台灣周遭6處海空域軍演，西南海域的範圍更是深入領海，報復行徑如同「侵門踏戶」，最近處距離屏東縣的離島鄉小琉球僅僅9.5公里，引發激憤。

中共所劃定的實彈演習區域共6大塊，其中最為接近的區域1及區域2分別位於南方海域及台灣西南海域，據航港局公佈資料，區域1四角座標分為A點北緯21度14分00秒、東經121度33分00秒；B點北緯21度33分00秒、東經121度18分00秒；C點北緯21度07分00秒、東經120度43分00秒；D點北緯20度48分00秒、東經120度59分00秒。

區域2四角座標為E點北緯22度43分00秒、東經119度14分00秒；F點北緯22度10分00秒、東經119度06分00秒；G點北緯21度33分00秒、東經120度29分00秒；H點北緯22度09分00秒、東經120度32分00秒。

航港局除呼籲軍演期間相關船隻避開演習區域，改以替代航線方式進出高雄港及安平港，注意航行以策安全，也強調為維護漁船航行與作業安全，上開航船布告發布時將同步轉知各地區漁會及漁業電台，請漁會及漁業電台轉知漁民朋友，避開中共軍演區域，另為利該等航船布告迅速轉知，亦請農委會漁業署促請各地區漁會轉請漁民朋友掌握航船布告資訊。

其中E點與H點所連線的演習邊界，粗估最近處僅僅距離小琉球不過9.5公里左右，距岸9.5公里換算約6海里，比東港到小琉球的距離還短，若是屆時演訓激出大量水花，若天氣晴朗將肉眼可見，而H點距離枋山鄉海岸亦僅約16公里，形同侵門踏戶。

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