屏縣三地門鄉民僅3％採原住民傳統名 公所辦展覽促復名

「ku ngadan × naganeli」自己的名字-原住民族傳統命名文化巡迴展3日開幕。（記者羅欣貞攝）

2022/08/03 13:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原住民族委員會與屏東縣三地門鄉公所合辦「ku ngadan × naganeli」自己的名字─原住民族傳統命名文化巡迴展，今天（3日）在三地門鄉原住民文化館開幕；三地門鄉原住民族人口數約7420人，恢復傳統名字者僅251人，比例僅約3.4%，鄉長車牧勒薩以．拉勒格安盼透過展覽讓鄉民更了解文化義涵與相關規定，鼓勵鄉民恢復原住民傳統名。

該場文化主題展揭示原住民族正名運動歷程的相關紀錄、探討命名文化的意義與內涵 ，期盼喚起族人對恢復傳統名字議題的認識與反思。

三地門鄉鄉長車牧勒薩以．拉勒格安Cemelesai Ljaljegan表示，三地門鄉原住民族人口數約7420人，恢復傳統名字人數總計251人，其中以漢名並列傳統名字族語拼音最多，有147人，其次以漢字音譯傳統名字，共69人，另以漢字音譯傳統名字並列族語拼音者有35人。

為響應特展活動，三地門鄉公所也配合將文化館多年來所辦理的各項特展、田野調查、老照片收集等資料進行展示規畫，也精心設計文化推廣課程，盼吸引大衆入館，提高對原住民文化的認識並讓族人重新追尋找回自己的名字及對文化的認同。展期至10月30日。

「ku ngadan × naganeli」自己的名字-原住民族傳統命名文化巡迴展探討命名文化的意義與內涵。（記者羅欣貞攝）

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