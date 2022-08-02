超紅「森山市集」首度南下屏東 8/6~8/7屏菸登場

謝謝身體頌缽體驗。（屏縣府文化處提供）

2022/08/02 10:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕相當受到歡迎的市集盛會「森山市集」首度南下屏東！以「2022大武森山」為名，串聯藝術、歷史、族群、生活、飲食、小農特產、選物等多元面向，有四大主題及多場沉浸式電音視覺藝術活動，聚集全台與屏東120組品牌，本週六、日（8月6日、7日）於屏菸1936文化基地登場，屏縣府邀請民眾走入一座大武森山、逛滿一座城市。

屏東縣政府文化處表示，「大武森山市集」以菸葉廠及大武山下的生活脈絡為核心，重現屏東豐厚的土地人文。主視覺由金點設計獎視覺設計師周雨衛與插畫家ericoco聯手，以屏東特產打造森山慶典的稚趣視覺氛圍。

市集從下午2時至晚間8時，打造大武山下的4大主題聚落，從多元族群、工藝、美食到音樂，眾多知名品牌齊聚，「美菊」、「穀科」、「Eske Place Coffee House」聯合推出大武森山限定料理套餐與冷萃咖啡；「排灣紋繣故事館」讓民眾體驗噴繪紋身；「興趣誌」將帶領民眾製作森林植物昆蟲標本。

「龜背芋與她們的產地」創造屬於大武森山中的龜背芋農場；法式和西班牙風格的「Minorquines米諾津」帶來最適合屏東生活氛圍的鞋履。現場還有歌手與DJ參與的音浪區，將帶大家放慢步調享受音樂，體驗最舒服的慵懶節奏。

首度曝光的菸葉加工燻蒸室，則將化為森林洞穴，舉辦四項神秘的藝術活動： 包括「大武祭」倉庫電音派對，由四四拍唱片行集結南、北，獨立電子音樂廠牌「泊人」、「X Λ N Z I N」、「秋潤」 視訊團隊及「謝謝身體」表演藝術。各路獨立電子音樂派對好手，聯手打造地下音樂場景。

「沉浸式的聲音療癒體驗」由謝謝身體-有機的靈療中心以燈光操作療癒包廂的心靈夜店，帶來90年代最有時代感的電子音樂，與沈浸式的身體振動體驗，讓人躺著按摩，躺著療癒，躺著派對，躺著聽音樂。

還有「霧河之森」，由數位創作者兼DJ的Oh-o米糕主理人吳道勳，營造一個實驗性場域，藉由燈光裝置及環境音樂，在空間中試圖呈現光線灑落並穿透在迷霧森林的迷人景象。

「高ISOの長曝光影之旅」則有底片攝影專門又又美FotoShop，策劃一間專屬高ISO的洞穴攝影棚，裝置各式燈箱、發光體，民眾可以帶著相機，來場高ISO的長曝旅程。

排灣紋繪故事館噴繪紋身體驗。（屏縣府文化處提供）

大武森山市集來了！（屏縣府文化處提供）

濃濃工業風的屏縣文青景點「屏菸1936文化基地」。（屏縣府文化處提供）

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