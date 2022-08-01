2天湧22萬人次！大鵬灣「夏日狂歡祭」 再創台灣燈會風光

「夏日狂歡祭」，更連續兩天都湧入超過十萬人次的人潮。（屏縣府提供）

2022/08/01 20:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近年飽受廢墟批評的大鵬灣，大鵬灣國家風景區管理處的「水上嘉年華」受到好評外，上週末縣府舉辦「夏日狂歡祭」，更連續兩天都湧入超過10萬人次的人潮，人山人海的景象令不少遊客直呼「我屏東、我驕傲」回來了，屏縣府也強調，接著幾周還有伍佰、謝金燕等大咖，要讓民眾玩到不想回家。

「夏日狂歡祭」上週末創下近年少見的高人氣，週六進入12萬人次、週日也高達10萬人次入場同歡，雖然無法像台灣燈會動輒每日百萬人次，但滿滿人潮讓周邊東港華僑市場及當地海產業者都感受到商機，加上每天滿滿人潮的小琉球觀光，東港地區旅遊雙核心的藍圖逐漸成形。

「夏日狂歡祭」舉辦地點是當年台灣燈會活動場域，主燈「巨鮪來富」、海之女神仍在原地屹立不搖，勾起許多民眾回憶，同樣是拍照打卡的熱點，上周六、日活動從下午4點開始，但中午就陸續湧現車潮人潮，有不少人專程來朝聖，還有許多攝影學會玩家搶先來排海景第一位，等待拍攝海上星空煙火秀，都是台灣燈會後大鵬灣再度出現盛況，地方人士都對規劃長期遊樂園的玩法寄予高度期待。

屏縣長潘孟安表示，大鵬灣在台灣燈會後封閉，今年才由鵬管處再度接手，縣府一直希望導入觀光元素重新活絡大鵬灣，尤其這2年多來受疫情影響，衝擊台灣百工百業，在後疫情時代，縣府特別舉辦「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」活動，規劃37天的活動試水溫，除了提供民眾舒緩被疫情所困的悶氣，更希望刺激經濟活絡產業，邀請大家來屏東FUN暑假，感受屏東多一度的熱情。

除了每天下午開始的星空遊樂園，接下來每週末還有即將成真火舞團、紙風車劇團及「仁山仁海藝想堂」創辦人張逸軍等人，以及伍佰&China Blue、謝金燕、高爾宣等藝人演出，園區開放時間為即日起9月4日，每天下午4時至10時。

大鵬灣「夏日狂歡祭」遊樂園受孩子歡迎。（記者蔡宗憲攝）

大鵬灣「夏日狂歡祭」遊樂園受孩子歡迎。（記者蔡宗憲攝）

大鵬灣「夏日狂歡祭」遊樂園操作極受孩子歡迎。（屏縣府提供）

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