屏縣警用行動電腦人機比偏低、設備登帳管理欠佳 審計要求改善

M-Police（警用行動電腦）是警方查緝不法的重要工具。 （資料照）

2022/08/01 13:21

〔記者李立法／屏東報導〕屏東審計室調查發現，屏東縣M-Police（警用行動電腦）人機配置比率偏低，且設備登帳管理情形欠佳，要求屏東縣警局檢討改善。

屏東審計室指出，警政署為強化治安維護效能，透過雲端運算科技整合警政相關資料，於2012年起陸續配發及更新M-Police（警用行動電腦）設備功能，於2020年訂定員警人數與M-Police人機比目標為3比1，以維持勤務不中斷及治安執法資源一致性。

審計室調查發現，至去年9月止，屏東縣警局所屬7個分局M-Police計359部，員警總額1556人，人機比約4.33比1，未達警政署所訂目標，其中內埔分局人機比為5比1，配置比率最低，平均每部查詢次數最高者為屏東分局的1萬1169次，最低者為恆春分局的3581次，差距懸殊。

此外，屏東縣警局局本部與7個分局的M-Police總計399部，但有造冊列管的僅343部，落差達56部，且2019年增購後並未依規定登帳管理，審計室要求縣警局檢討改善。

屏東縣警局回覆，將逐年爭取經費增購M-Police達人機比配置目標，並汰換逾使用年限設備，另落實稽核管考，檢討各單位警用行動電腦使用情形，確實將財產登帳管理。

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